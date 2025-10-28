Live TV

Nicușor Dan, după discuțiile cu Valdis Dombrovskis: „România, ferm angajată să rezolve dezechilibrele economice”. Anunț despre PNRR

Data publicării:
nicusor valdis
Președintele Nicușor Dan, alături de comisarul european Valdis Dombrovskis. Sursa: Nicușor Dan/X

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit marți, la Palatul Cotroceni, cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie, cu care a avut discuții substanțiale pe teme economice și financiare, cu accent pe situația fiscal-bugetară a României”.

Nicușor Dan a scris într-un mesaj pe platforma X că i-a transmis oficialului european, în cadrul discuțiilor purtate la Palatul Cotroceni, că „România este ferm angajată să continue consolidarea fiscală și să rezolve dezechilibrele economice”.

 Autoritățile române vor continua eforturile necesare pentru corectarea deficitului excesiv, a adăugat șeful statului, precizând că „stabilitatea și previzibilitatea sunt esențiale pentru economia noastră”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele a subliniat, în concluzia postării sale, că autoritățile de la București apreciază „dialogul constructiv cu Comisia Europeană pentru identificarea de soluții la provocările noastre fiscale”.

Discuțiile cu Valdis Dombrovskis n-au ocolit problema implementării PNRR, Nicușor Dan punctând că, „în ceea ce privește recenta revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România rămâne angajată să pună în aplicare în mod eficient planul revizuit până în august anul viitor”.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat, luni seara, în exclusivitate la Digi24, că misiunea sa principală la București este aceea de a discuta cu principalii actori politici despre performanța fiscală, în acest context, fiind esențial să „aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal”, în condițiile unui deficit bugetar „foarte mare”.

Citește și Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carrefour
1
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
ilie bolojan in studioul digi24
2
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
3
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
Ștefania Szabo
5
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost...
stefania szabo la o conferinta de presa
Ultimele imagini cu Ştefania Szabo. Cu o zi înainte să moară în...
Sistem garanție-returnare
Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Pentru ce alte...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Impas în Coaliție privind pensiile magistraților. PSD spune că...
Ultimele știri
Kelemen Hunor răspunde acuzațiilor CSM privind pensiile magistraților: E normal să existe consultări. Nu m-am referit la CCR
Nicușor Dan, despre alegerile anulate: 100%, partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova
Taxe pentru români, salarii uriașe la stat. Cum își justifică șeful ANRE indemnizația de 15.000 de euro: „Nu eu am stabilit-o”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Guvernul a încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR privind pensiile speciale, după decizia CCR. Oficialii UE au refuzat (surse)
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze premier: „Avem un protocol. PNL dă premierul până în 2027”
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune președintele despre Sorin Grindeanu
Iosif Rus veteran razboi
Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul de război Iosif Rus, care împlinește astăzi 110 ani
ilie bolojan
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în...
Adevărul
Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere acțiune rapidă împotriva Rusiei
Playtech
Tabel: stagiul minim de cotizare pentru toate categoriile profesionale în 2025
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Chivu a decis! Ce se întâmplă cu jucătorul de la Inter care a omorât un bătrân de 81 de ani
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...