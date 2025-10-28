Nicușor Dan, după discuțiile cu Valdis Dombrovskis: „România, ferm angajată să rezolve dezechilibrele economice”. Anunț despre PNRR

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit marți, la Palatul Cotroceni, cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie, cu care a avut „discuții substanțiale pe teme economice și financiare, cu accent pe situația fiscal-bugetară a României”.

Nicușor Dan a scris într-un mesaj pe platforma X că i-a transmis oficialului european, în cadrul discuțiilor purtate la Palatul Cotroceni, că „România este ferm angajată să continue consolidarea fiscală și să rezolve dezechilibrele economice”.

Autoritățile române vor continua eforturile necesare pentru corectarea deficitului excesiv, a adăugat șeful statului, precizând că „stabilitatea și previzibilitatea sunt esențiale pentru economia noastră”.

Președintele a subliniat, în concluzia postării sale, că autoritățile de la București apreciază „dialogul constructiv cu Comisia Europeană pentru identificarea de soluții la provocările noastre fiscale”.

Discuțiile cu Valdis Dombrovskis n-au ocolit problema implementării PNRR, Nicușor Dan punctând că, „în ceea ce privește recenta revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România rămâne angajată să pună în aplicare în mod eficient planul revizuit până în august anul viitor”.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat, luni seara, în exclusivitate la Digi24, că misiunea sa principală la București este aceea de a discuta cu principalii actori politici despre performanța fiscală, în acest context, fiind esențial să „aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal”, în condițiile unui deficit bugetar „foarte mare”.

