Statul a plătit, anul trecut, peste 160 de miliarde de lei pentru salariile propriilor angajați, în condițiile în care 1,3 milioane de români lucrează în sistemul bugetar. Numărul lor și salariile cresc constant, în ciuda reformei promise de Guvern, anunță Digi24.

Numărul angajaților la stat a ajuns, după creșteri lunare, la 1,3 milioane, anunță Digi24, o parte lucrând la centru, o parte în teritoriu. Mai exact, 836.000 activează în administrația centrală, în timp ce în teritoriu activează aproape 870.000 de bugetari.

125.000 de oameni sunt vizați de reforma pregătită de Guvern în cazul administrației locale. S-a ajuns la cifra de 125.000 teoretic, pe hârtie, pe document, însă sunt 129.000 de posturi ocupate, din care 12.000 ar putea fi desființate.

Guvernul încearcă astfel să scutească cheltuieli în plus ale statului, în condițiile în care nu mai puțin de 164 de miliarde de lei pe an costă salariile bugetarilor.

Potrivit Eurostat, care analizează frecvent fluctuațiile din economia statelor membre, este vorba despre aproape o treime din totalul veniturilor pe care le are statul român, reprezentată de cheltuieli de personal, - adică de salarii - de 32,4%. Aproximativ 6.000 de lei net reprezintă salariul mediu la stat, adică banii pe care îi încasează un angajat „în mână”, față de 5.600 de lei net, cât este salariul la privat.

Editor : C.A.