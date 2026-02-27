Live TV

Foto O nouă tentativă de fraudă financiară care folosește imaginea deepfake a guvernatorului BNR Mugur Isărescu. Avertizarea experților

Data publicării:
mugur isărescu
Foto: Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Banca Națională a României transmite, vineri, că, în ultima săptămână, în mediul online a fost publicată o nouă serie de postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Mugur Isărescu. Conținutul video promovează o oportunitate falsă de investiții folosind imaginea guvernatorului BNR și afirmații privind un presupus parteneriat cu Florin Talpeș, CEO Bitdefender. 

„În ultima săptămână, în mediul online a fost publicată o nouă serie de postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. 

Conținutul video fraudulos promovează o oportunitate falsă de investiții folosind imaginea guvernatorului BNR și afirmații privind un presupus parteneriat cu Florin Talpeș, CEO Bitdefender.  

Postările folosesc fraudulos imaginea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să depună bani într-un sistem fals de investiții financiare bazat pe inteligența artificială și să își divulge datele personale.  

Potrivit Bitdefender, reclamele susțin că platforma este integrată în programul național de dezvoltare digitală al României și că reprezintă o decizie oficială pentru cetățenii români. Utilizatorii care dau click pe reclame sunt redirecționați către romania-investition[.]info, unde aplicația falsă de investiții este prezentată sub denumirea Profit Gold Românesc, pagina de destinație fiind construită pentru a imita o platformă financiară oficială.  

Bitdefender a raportat că site-ul este blocat ca fiind fraudulos. Mai multe detalii despre această campanie se regăsesc în notificarea publicată de Bitdefender - https://www.bitdefender.com/ro-ro/blog/hotforsecurity/deepfake-cu-mugur-isarescu-si-florin-talpes-folosit-intr-un-scam-cu-falsa-platforma-nationala-de-investitii-care-abuzeaza-de-numele-bitdefender  

Reiterăm faptul că Banca Națională a României nu face recomandări și propuneri de investiții. 

Comunicările oficiale ale Băncii Naționale a României în mediul online se realizează exclusiv prin website-urile bnr.ro, și conturile instituției pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube. 

În cazul în care ați interacționat cu astfel de materiale sau site-uri false, vă recomandăm să NU furnizați date personale și să raportați imediat aceste situații autorităților competente. 

Informații privind tentativele de fraudă în numele BNR puteți găsi aici, iar ghiduri despre cum vă puteți proteja în mediul online sunt disponibile pe website-ul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (https://dnsc.ro/doc/ghid)”, arată un comunicat de presă al BNR. 

