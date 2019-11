Orașul din România care rambursează anticipat un împrumut BERD. Primar: Rata de îndatorare e zero

Municipiul Sfântu Gheorghe va rambursa anticipat un împrumut către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi va avea o rată de îndatorare zero, a declarat, marţi, primarul Antal Arpad, informează Agerpres.

„Este o situaţie de care, pe de o parte, sunt mândru, pentru că după 15 ani sau 16 ani Sfântu Gheorghe nu mai are nicio datorie către nicio bancă. Dar, în acelaşi timp, consider că este şi o situaţie ciudată, pentru că dacă nu am trăi într-o ţară anormală, unde autorităţilor locale trebuie să le fie teamă că la sfârşitul anului, dacă au bani în conturi, vine guvernul şi le ia aceste sume, atunci poate nu am fi plătit anticipat acest credit. Am plătit anticipat pentru că ne era teamă că ne vor lua banii la sfârşit de an. (...) Practic, suma care a mai rămas de plătit este de circa 15 milioane de lei, este suma pe care am pus-o în buget, a fost votată de Consiliul local şi pe care o vom plăti zilele următoare”, a declarat pentru Agerpres primarul Antal Arpad.

Edilul a adăugat că şi-a ţinut promisiunea de a nu lăsa datoria generaţiilor viitoare.

„Când cei care au spus că îndatorăm oraşul şi că va trebui plătit de generaţiile viitoare, am zis să fie liniştiţi, că îl vom plăti noi”, a mai spus Antal Arpad.

