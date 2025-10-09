Pachetele de măsuri fiscale, discutate la ECOFIN de ministrul Alexandru Nazare. „Trebuie să convingem că vom reduce cheltuielile”

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, participă, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), întruniri în pregătirea cărora România a adoptat deja două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului, dar şi o rectificare bugetară. România trebuie să convingă autorităţile europene că va reduce cheltuielile şi va creşte veniturile, pentru a continua să primească bani europeni, a anunțat ministrul. Nazare va discuta, între altele, cu Valdis Dombrovskis, comisarul pentru economie, dar şi cu omologii săi din Bulgaria şi Grecia.

„Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, participă la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), organizată la Luxemburg în perioada 9-10 octombrie 2025”, anunţă, joi, Ministerul Finanţelor.

Agenda cuprinde, în ziua de joi, reuniunea Eurogrup în format inclusiv şi reuniunea bilaterală cu dl.Valdis Dombrovskis, comisar pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare.

Agenda ministrului pentru ziua de vineri cuprinde:

Reuniunea Grupul Partidului Popular European (PPE)

Participare la Breakfast ECOFIN

Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN)

Reuniunea bilaterală cu ministrul de finanţe bulgar, dna.Temenuzhka Petkova

Reuniunea bilaterală cu ministrul de finanţe al Greciei, dl.Kyriakos Pierrakakis

Înaintea vizitei pe care a făcut-o recent la Bruxelles, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre măsurile pe care România le-a luat în pregătirea reuniunii ECOFIN.

Întrebat despre priorităţile vizitei, Bolojan a afirmat: „În primul rând, în pregătirea în rectificării bugetare, în pregătirea Consiliului miniştrilor de Finanţe, al ECOFIN din luna octombrie, trebuie să ne reglăm aspectele care ţin de deficite şi de măsurile pe care România le-a luat şi le pregăteşte în aşa fel încât să fim o ţară de încredere şi să fim în situaţia de a nu se mai continua procedura de suspendare a fondurilor europene”.

România a luat până acum măsuri de reducere a deficitului, prin intermedul a două pachete legislative adoptate prin asumarea răspunderii în Parlament.

Tot în pregătirea reuniunii ECOFIN, Guvernul a adoptat recent o rectificare bugetară.

