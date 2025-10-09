Live TV

Pachetele de măsuri fiscale, discutate la ECOFIN de ministrul Alexandru Nazare. „Trebuie să convingem că vom reduce cheltuielile”

Data publicării:
alexandru nazare inquam george calin
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, participă, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), întruniri în pregătirea cărora România a adoptat deja două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului, dar şi o rectificare bugetară. România trebuie să convingă autorităţile europene că va reduce cheltuielile şi va creşte veniturile, pentru a continua să primească bani europeni, a anunțat ministrul. Nazare va discuta, între altele, cu Valdis Dombrovskis, comisarul pentru economie, dar şi cu omologii săi din Bulgaria şi Grecia.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, participă la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), organizată la Luxemburg în perioada 9-10 octombrie 2025”, anunţă, joi, Ministerul Finanţelor.

Agenda cuprinde, în ziua de joi, reuniunea Eurogrup în format inclusiv şi reuniunea bilaterală cu dl.Valdis Dombrovskis, comisar pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare.

Agenda ministrului pentru ziua de vineri cuprinde:

  • Reuniunea Grupul Partidului Popular European (PPE)
  • Participare la Breakfast ECOFIN
  • Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN)
  • Reuniunea bilaterală cu ministrul de finanţe bulgar, dna.Temenuzhka Petkova
  • Reuniunea bilaterală cu ministrul de finanţe al Greciei, dl.Kyriakos Pierrakakis

Înaintea vizitei pe care a făcut-o recent la Bruxelles, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre măsurile pe care România le-a luat în pregătirea reuniunii ECOFIN.

Întrebat despre priorităţile vizitei, Bolojan a afirmat: În primul rând, în pregătirea în rectificării bugetare, în pregătirea Consiliului miniştrilor de Finanţe, al ECOFIN din luna octombrie, trebuie să ne reglăm aspectele care ţin de deficite şi de măsurile pe care România le-a luat şi le pregăteşte în aşa fel încât să fim o ţară de încredere şi să fim în situaţia de a nu se mai continua procedura de suspendare a fondurilor europene”.

România a luat până acum măsuri de reducere a deficitului, prin intermedul a două pachete legislative adoptate prin asumarea răspunderii în Parlament.

Tot în pregătirea reuniunii ECOFIN, Guvernul a adoptat recent o rectificare bugetară.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Digi Sport
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets...
Laszlo Krasznahorkai Press Conference In Madrid
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat premiul Nobel...
INSTANT_CG_PARCHET_IESIRE_032_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un deputat cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „A...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski anunță condițiile în care Ucraina va face lobby ca Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace
Următoarea țintă ANAF o reprezintă cele 3.700 case de amanet. Ce s-a descoperit în urma analizelor de risc
Primăriile pot garanta împrumuturile companiilor de termoficare din subordine doar pentru combustibilul necesar în această iarnă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_009_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mesajul ministrului Alexandru Nazare, după 3 luni de mandat: „Am început să punem ordine în finanțe. Am salvat ratingul de țară”
taxe TVA
Ministrul Finanțelor anunță dacă va crește TVA în 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre riscul României de a pierde fonduri europene
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_009_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nazare explică de ce nu sunt modificări privind subvenţia partidelor în rectificare: „Se plătesc doar sumele obligatorii prin lege”
alexandru nazare la o sedinta
Alexandru Nazare anunță ce se întâmplă cu pachetul de măsuri pentru administrație. „Întârzieri de aproape o lună”
alexandru nazare la guvern
DOCUMENT Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Alexandru Nazare: 150 miliarde lei merg pentru investiții. Cum sunt împărțite sumele
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston a dus în secret o luptă de 20 de ani pentru a deveni mamă: Oamenii nu știu prin ce am trecut
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape...
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Cât pierzi din pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani. Exemplu de calcul
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Demi Lovato, apariția care a cucerit Parisul. Doar în body strâns pe corp și dresuri, cu o atitudine de...
Film Now
Dwayne Johnson, despre The Smashing Machine, filmul cu cel mai slab debut din cariera sa: "Nu poți controla...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Cristi Enache și Marian Ionescu, omagiu pentru fostul lor coleg din Direcția 5, Marius Keșeri: "30 de ani de...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...