Piaţa criptomonedelor se prăbuşeşte. Cât valorează, în realitate, un bitcoin

Mai mult de 100 de miliarde de dolari au dispărut pur şi simplu din valoarea de piaţă în doar 24 de ore. Cele mai importante sunt la jumătate faţă de vârfurile atinse. Au fost economişti care au spus că valoarea un bitcoin este în realitate zero, şi opiniile lor au fost desconsiderate. Însă avem un calcul care vine cu o valoare considerată fundamentală, bazată pe calcule. Şi din aritmetica simplă iese o valoare de 20 de dolari.

Valoarea de piaţă a tuturor criptomonedelor a ajuns astăzi la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin-ul, cea mai populară monedă virtuală, scăzuse la un moment dat cu 10% până spre 8.000 de dolari, cea mai mică valoare din ultimul an, în condiţiile în care la sfârşitul anului trecut valora 19.000 de dolari. De asemenea, şi celelalte criptomonede precum, Ethereum, Litcoin şi Ripple au fost cotate în scădere în această dimineaţă. Preocupările legate de o reglementare mai strictă, interzicerea publicităţii de pe Facebook în ceea ce priveşte banii virtuali şi investigaţiile privind anumite companii care ar fi colaborat pentru a umfla valoarea Bitcoin - toate au contribuit la declinul valorii de piaţă. Şi veștile negative care ar putea afecta şi mai mult piaţa criptomonedelor nu se opresc aici. Ministrul de Finanţe al Indiei a declarat că ţara doreşte să elimine utilizarea monedelor virtuale în economia ţării, pentru că nu consideră că ar fi un mijloc legal de plată, potrivit CNBC.

Nivelul la care este cotat orice, în cazul nostru o monedă virtuală, este dat evident de cerere şi ofertă. Plus nişte speculaţii şi piaţă nereglementată în această speţă.

Însă se poate stabili şi o valoarea fundamentală pentru o monedă. Doi economişti, un profesor şi un manager de fond de investiţii vin cu o cotaţie pentru bitcoin care ar putea fi şocantă pentru cei care au plasamente de acest fel - valoarea fundamentală ar fi 20 de dolari sau uşor sub. Iar raţionamentul lor e destul de solid şi ţine de calitatea sa de monedă, ca mijloc de plată. Acolo i se vede valoarea. Datele arată că masa monetară de bitcoin ar fi în jurul a 15 milioane de monede. Se fac plăţi cu bitcoin în jurul de 100 de milioane de dolari pe lună, adică 1,2 miliarde pe an. Prin urmare, dacă e considerat monedă, teoretic, fiecare bitcoin ar circula de patru ori pe an pentru a face acel nivel de tranzacţii. Ar fi 60 de milioane de plăţi cu bitcoin pentru a acoperi 1,2 miliarde de dolari în tranzacţii bitcoin. O simplă împărţire dă valoarea adevărată de piaţă - 20 de dolari. Evident dacă ar deveni mult mai populară şi mai folosită atunci valoarea sa ar urca, dar ar trebui să existe de o mie de ori mai multe tranzacţii pentru a ajunge la valoarea de acum.

Doar că bitcoin a fost de fapt tezaurizare, plasament făcut pentru a câştiga din valoare, nu pentru a tranzacţiona. Şi acolo au fost doar încredere şi optimism deşănţat.

Iar unul dintre motivele care a dus în toamnă la creşterea explozivă a fost de fapt otravă. Acceptarea la tranzacţionare a instrumentelor derivate cu suport în bitcoin, pe piaţa reglmentată a deschis posibilitate de a shorta, de a paria cu profit pe scădere. Şi acolo s-au acumulat ordine ale băieţilor care ştiu piaţă şi au făcut bani pe seama entuziaştilor neştiutori atraşi de un câştig rapid fără a avea habar cum funcţionează.

FOTO: Shutterstock