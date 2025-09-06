Live TV

Preluare unei bănci din România se apropie de final: ce trebuie să facă clienții ca să-și poată accesa banii din conturi

Procesul de preluare a First Bank de către Intesa Sanpaolo România este aproape de finalizare. Conform anunțului băncii, platformele de Internet Banking și Mobile Banking oferite de First Bank vor fi disponibile doar până pe 30 octombrie 2025, ora 20:00. După această dată, începând cu 3 noiembrie 2025, clienții vor putea accesa doar noul serviciu digital furnizat de Intesa Sanpaolo România.

Anul trecut, Intesa Sanpaolo a finalizat achiziția grupului românesc First Bank (România) de la fondul de investiții american J.C. Flowers & Co.

Ce trebuie să știe clienții First Bank

Platforma de Internet Banking și Mobile Banking de la First Bank va mai funcționa doar până la data de 30 octombrie 2025, ora 20:00. Începând cu 3 noiembrie 2025, aceștia vor putea folosi serviciile digitale ale noului operator, Intesa Sanpaolo România.

„Dacă, la 30 octombrie 2025, aveți relații active atât cu First Bank, cât și cu Intesa Sanpaolo România și folosiți serviciile de Internet și Mobile Banking doar la First Bank, începând cu 3 noiembrie 2025 serviciile vor fi transferate către Intesa Sanpaolo România. Astfel, veți putea vizualiza și gestiona produsele deținute în cadrul noii bănci”, transmit reprezentanții instituției.

Pași esențiali pentru vechii clienți

Banca recomandă clienților să verifice corectitudinea datelor necesare pentru migrare, precum:

  • numele de utilizator și parola utilizate curent la First Bank;
  • numărul de telefon declarat pentru accesarea serviciilor digitale.

