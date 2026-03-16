Programul Fidelis a atras peste un miliard de lei în martie, anunță Ministerul Finanțelor. Scadenţa de 10 ani în euro, cea mai accesată

Ministerul Finanţelor a anunţat, luni, bilanţul ediţiei Fidelis din perioada 6-13 martie, arătând că au existat subscrieri de peste 1,17 miliarde lei. Investitorii au plasat un număr total de 14.691 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investiţiilor de 533,96 milioane lei şi 126,13 milioane euro. Scadenţa de 10 ani în euro a fost cea mai accesată.

„Ediţia de martie, a treia din acest an a Programului de titluri de stat Fidelis, derulată în perioada 6-13 martie 2026, a atras subscrieri de peste 1,17 miliarde lei (1.178.521.126 lei), confirmând încrederea românilor în capacitatea statului de a oferi instrumente sigure de economisire. Pe parcursul perioadei de derulare a ofertei, investitorii au plasat un număr total de 14.691 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investiţiilor de 533,96 milioane lei şi 126,13 milioane euro”, a transmis, luni după-amiază, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă, citat de news.ro.

Potrivit datelor transmise de instituţia citată, tranşa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadenţa de 2 ani şi o dobândă de 6,90%, a atras 99,71 milioane lei printr-un număr de 2.258 ordine de subscriere, investitorii beneficiind de pragul minim de subscriere redus la 500 lei.

În ceea ce priveşte emisiunile standard în lei, investitorii au avut la dispoziţie trei scadenţe.

Pentru scadenţa de 2 ani şi dobândă 5,90%, s-au înregistrat subscrieri în valoare de 236,56 milioane lei, realizate prin 2.788 de ordine. Scadenţa de 4 ani, dobândă 6,60%, a totalizat 52,09 milioane lei, fiind accesată prin 730 de ordine, în timp ce titlurile cu scadenţa de 6 ani şi dobândă 7,10% au atras 145,59 milioane lei prin intermediul a 2.257 de ordine.

Ministerul a mai precizat că, pentru instrumentele denominate în euro, oferta a inclus scadenţe de 3, 5 şi 10 ani.

Citește și: Titlurile de stat FIDELIS 2026, disponibile la BVB: cea mai căutată emisiune, cea în euro pe 10 ani, cu dobândă de 6%

„Rezultatele confirmă o tendinţă clară de orientare a românilor către investiţiile pe termen lung. Scadenţa de 3 ani şi dobânda de 3,50% a înregistrat subscrieri de 19,33 milioane euro, echivalentul a aproximativ 98,82 milioane lei, prin 1.135 de ordine, iar cea de 5 ani, dobândă 4,50%, a cumulat 14,99 milioane euro, echivalentul a aproximativ 76,60 milioane lei, prin 942 de ordine”, a transmis Ministerul Finanţelor.

Instituţia susţine că „vedeta acestei ediţii a fost, însă, scadenţa de 10 ani, dobândă 6%, care a înregistrat cel mai mare număr de subscrieri dintre toate tranşele emisiunii”.

„Aceasta a atras 91,80 milioane euro, echivalentul a aproximativ 469,14 milioane lei, prin 4.581 de ordine. Faptul că cea mai lungă maturitate a fost şi cea mai accesată demonstrează încrederea ridicată a investitorilor în statul român şi preferinţa acestora pentru plasamente sigure şi predictibile pe termen lung”, se mai arată în comunicatul de presă.

Bilanţul primului trimestru al anului 2026

Potrivit Ministerului Finanţelor, programul FIDELIS a înregistrat în primele trei luni ale anului 2026 investiţii considerabile.

„Cumulând rezultatele celor trei ediţii din acest an, valoarea totală a subscrierilor se ridică la peste 4,07 miliarde lei, fiind plasate în total 45.234 de ordine de subscriere. Totodată, solidaritatea donatorilor-investitori a rămas exemplară în 2026: aceştia au investit în total peste 270,20 milioane lei (270.203.700 lei) prin 6.540 de ordine, salvând vieţi şi investind în viitorul lor”, mai anunţă oficialii Ministeruluii Finanţelor.

Titlurile de stat FIDELIS sunt instrumente financiare cu risc zero, iar veniturile realizate din dobânzi şi din eventualele câştiguri de capital la Bursa de Valori Bucureşti sunt neimpozabile.

Editor : C.A.