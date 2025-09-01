Live TV

Rezervele valutare ale BNR au crescut la peste 65 de miliarde euro, în august. Cât aur deține Banca Națională

Data publicării:
BNR
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României totalizau 65,188 miliarde de euro la finele lunii august 2025, în creştere cu 3,10% comparativ cu nivelul de 63,225 miliarde de euro înregistrat la 31 iulie 2025, anunță BNR într-un comunicat.

În cursul lunii au avut loc intrări de 3,336 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor; alimentarea contului Comisiei Europene şi altele.

De asemenea, au avut loc ieşiri de 1,373 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 9,726 miliarde euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 august 2025 au fost de 74,915 miliarde euro, faţă de 72,864 miliarde euro la 31 iulie 2025.

Plăţile scadente în luna septembrie 2025 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 902 milioane euro.

