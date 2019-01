Robor scade și fără banii puși în piață de BNR. E taxa pe lăcomie cauza?

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a scăzut miercuri cu 0,02 puncte procentuale, până la 2,90% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Tendința de scădere a putut fi observată încă din toamna anului trecut, în condițiile în care atunci BNR a injectat lichidități substanțiale pe piață. Doar în luna noiembrie BNR a oferit în trei operațiuni repo peste 28 miliarde lei. În cea mai mare parte a lunii decembrie Robor la trei luni s-a menținut la un nivel constant. Marți guvernatorul BNR Mugur Isărescu a negat însă orice legătură între scăderea dobânzii interbancare și introducerea de către Guvern a unei taxe pe activele bancare, al cărei nivel depinde de valorile medii ale Robor la trei și șase luni.



Conform datelor BNR, o valoare similară a fost înregistrată pe data de 15 iunie 2018, de 2,90%. În perioada similară a anului trecut, respectiv 9 ianuarie 2018, indicele era 2,04% pe an.



În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, acesta a coborât uşor la 3,23% pe an, de la 3,27% marţi.



ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a scăzut până la nivelul de 3,36% pe an, de la 3,38%, iar indicele ROBOR la 12 luni a pierdut 0,02 puncte procentuale, la 3,45%.

Sursa: Agerpres.ro

Etichete:

,

,

,

,

,