România a atras 4 miliarde de euro de pe pieţele externe. Cea mai de succes emisiune de euroobligațiuni din 2025. Cine le-a cumpărat

Ministerul Finanţelor a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe pieţele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai de succes emisiuni de euroobligaţiuni (n.r. împrumuturi pe termen mediu sau lung) pe pieţele internaţionale şi a patra tranzacţie realizatã în 2025. Potrivit ministerului, emisiunea s-a realizat în trei tranşe: o tranşă de 2 miliarde de euro cu scadenţa de 7 ani (2033), o tranşă de 1 miliard de euro pe 12 ani (2037) şi 1 miliard de euro pe o nouă tranşă de 20 ani (2045). Aceasta este ultima tranzacţie publicã de euroobligaţiuni a României în anul 2025.

Ministerul Finanţelor anunţă că, totodată, corelat cu aceastã emisiune, România a continuat procesul de administrare activă a portofoliului de datorie prin utilizarea unei operaţiuni de răscumpărare anticipată a euroobligaţiunilor scadente în anul 2026, în scopul limitãrii riscului de refinanţare şi extinderii maturitãţii medii reziduale a portofoliului.



Astfel, România a anunţat şi oferte de răscumpărare la preţ fix („Tender offer”) pe parcursul a 5 zile lucrãtoare pentru fiecare dintre cele trei obligaţiuni suverane în euro cu scadenţa în 2026, cu o valoare cumulatã de 4,25 miliarde euro. Prin urmare, pe 10 octombrie, România a încheiat operaţiunea de răscumpărare anticipată parţială a euroobligaţiunilor cu scadenţa în 2026, în valoare totală de aproximativ 1 miliard de euro, dupã cum urmează:

· 550 milioane de euro din obligaţiunile cu scadenţa la 26 februarie 2026 (aprox. 42,3% din emisiune);

· 240,3 milioane de euro din obligaţiunile cu scadenţa la 26 septembrie 2026 (aprox. 13,4% din emisiune);

· 209,6 milioane de euro din obligaţiunile cu scadenţa la 8 decembrie 2026 (aprox. 18,2% din emisiune).



Potrivit Ministerului Finanțelor, tranzacţia marchează noi recorduri: cel mai mare volum total maxim al ordinelor din partea investitorilor înainte de fixarea marjelor: 17,5 miliarde EUR; cea mai mare reducere de spread (45 bps pentru tranşele de 7 şi 20 de ani şi 40bps pentru tranşa de 12 ani) ce a permis reducerea cea mai semnificativã a primelor de emisiune (-15/-5/-5bps); cea mai mare operaţiune de rãscumpãrare anticipatã realizatã de România printr-o emisiune de euroobligaţiuni, care a totalizat aproximativ 1 miliard de euro.

Strategia financiară a României

Această tranzacţie face parte din strategia României de a se finanţa extern în 2025, asigurând atât acoperirea necesarului de finanţare, cât şi consolidarea rezervei de valută a statului.



„Succesul României pe pieţele internaţionale de capital, în prima zi după adoptarea rectificării bugetare, confirmă încrederea investitorilor în direcţia economică a ţării şi în măsurile adoptate. Semnalul transmis sprijină continuarea reformelor pentru stabilitate macroeconomică şi sustenabilitate fiscală. Vom acţiona ferm pentru corectarea dezechilibrelor şi pentru un mediu investiţional predictibil şi atractiv”, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.



Emisiunea de euroobligaţiuni a beneficiat de o bază investiţională foarte diversificată, atât din punct de vedere geografic, cât şi din perspectiva tipurilor de investitori, precizează ministerul.



Din punct de vedere al tipurilor de investitori, se distinge preponderenţa investitorilor de tipul „real money”, respectiv fonduri de active administrate privat care au avut o pondere în cadrul maturitãţilor de 7, 12, respectiv 20 de ani de 71%, 51% şi respectiv 69%. Cea mai mare participare a fondurilor de pensii şi asigurãri a fost la tranşa de 12 ani (18%). Fondurile suverane şi instituţiile oficiale au avut o participare echilibratã în cadrul tuturor tranşelor emisiunii, cu o pondere de 5% pentru maturitãţile de 7 şi 20 de ani şi o participare uşor mai ridicatã, de 8%, în tranşa de 12 ani.



Distribuţia geograficã a investitorilor, pentru maturitatea de 7 ani EUR a fost următoarea: UK 36%, America 28%, Europa de Vest 15%, restul Europei 7%, CEE 7%, Romania 4%, Asia şi Orientul Mijlociu 3%.



Pentru maturitatea de 12 ani EUR, distribuţia geografică a investitorilor a fost: UK 34%, America 20%, Europa de Vest 22%, restul Europei 2%, CEE 8%, Romania 9%, Asia şi Orientul Mijlociu 5%.



Distribuţia geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 20 ani EUR a fost următoarea: UK 58%, America 16%, Europa de Vest 11%, restul Europei 5%, CEE 3%, Romania 2%, Asia şi Orientul Mijlociu 5%.



România a vândut obligaţiuni în 3 tranşe, din care 2 miliarde de euro cu maturitatea de 7 ani lung, cu un randament de 5,486% şi o ratã de dobândã de 5,375% pe an, 1 miliard de euro cu maturitatea de 12 ani, cu un randament de 6,208% şi o ratã de dobândã de 6,125% pe an şi un 1 miliard de euro cu maturitatea de 20 de ani, cu un randament de 6,620% şi o ratã de dobândã de 6,500% pe an, arată Ministerul Finanţelor.

