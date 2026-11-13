România, a doua cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul al treilea, după Irlanda. Ce arată datele Eurostat

România a înregistrat a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul al treilea din 2026, după Irlanda, cu un avans de 2,1% față de trimestrul anterior, potrivit datelor Eurostat. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, economia românească a crescut însă cu doar 0,3%, unul dintre cele mai slabe rezultate din UE.

România și Irlanda au înregistrat cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană în al treilea trimestru din 2026, raportat la trimestrul anterior, cu avansuri de 2,1%, respectiv 5,5%, potrivit datelor publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, citat de news.ro.

În același timp, comparativ cu trimestrul al treilea din 2025, economia României a crescut cu doar 0,3%, una dintre cele mai mici evoluții consemnate în rândul statelor membre. Prin comparație, Polonia și Irlanda au înregistrat cele mai mari creșteri anuale, de câte 3,6%.

La nivelul Uniunii Europene, Produsul Intern Brut (PIB), ajustat sezonier, a crescut cu 0,5% în trimestrul al treilea din 2026 față de trimestrul precedent. În zona euro, avansul a fost de 0,4%, conform estimărilor preliminare publicate de Eurostat.

În trimestrul al doilea din 2026, PIB-ul crescuse cu 0,7% în UE și cu 0,6% în zona euro, raportat la trimestrul anterior.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 1,5% în Uniunea Europeană și cu 1,3% în zona euro, în trimestrul al treilea din 2026. În trimestrul anterior, creșterile anuale fuseseră de 1,4% în UE și de 1,2% în zona euro.

Eurostat versus INS

Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat în trimestrul al treilea din 2026 o creștere economică de 2,1% față de trimestrul anterior și de 0,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat, vineri, că Produsul Intern Brut a crescut în trimestrul al treilea din 2026 cu 0,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe seria brută, și cu 0,3% pe seria ajustată sezonier.

De asemenea, comparativ cu trimestrul al doilea din 2026, PIB-ul din trimestrul al treilea a fost, în termeni reali, mai mare cu 2,1%.

În schimb, în primele nouă luni din 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% față de perioada similară din 2025, pe seria brută, și cu 1% pe seria ajustată sezonier, potrivit datelor INS.

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Editor : C.A.