Live TV

România, a doua cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul al treilea, după Irlanda. Ce arată datele Eurostat

Data publicării:
economie business crestere economica PIB IT AI
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Eurostat versus INS

România a înregistrat a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul al treilea din 2026, după Irlanda, cu un avans de 2,1% față de trimestrul anterior, potrivit datelor Eurostat. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, economia românească a crescut însă cu doar 0,3%, unul dintre cele mai slabe rezultate din UE.

România și Irlanda au înregistrat cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană în al treilea trimestru din 2026, raportat la trimestrul anterior, cu avansuri de 2,1%, respectiv 5,5%, potrivit datelor publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, citat de news.ro.

În același timp, comparativ cu trimestrul al treilea din 2025, economia României a crescut cu doar 0,3%, una dintre cele mai mici evoluții consemnate în rândul statelor membre. Prin comparație, Polonia și Irlanda au înregistrat cele mai mari creșteri anuale, de câte 3,6%.

La nivelul Uniunii Europene, Produsul Intern Brut (PIB), ajustat sezonier, a crescut cu 0,5% în trimestrul al treilea din 2026 față de trimestrul precedent. În zona euro, avansul a fost de 0,4%, conform estimărilor preliminare publicate de Eurostat.

În trimestrul al doilea din 2026, PIB-ul crescuse cu 0,7% în UE și cu 0,6% în zona euro, raportat la trimestrul anterior.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 1,5% în Uniunea Europeană și cu 1,3% în zona euro, în trimestrul al treilea din 2026. În trimestrul anterior, creșterile anuale fuseseră de 1,4% în UE și de 1,2% în zona euro.

Eurostat versus INS

Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat în trimestrul al treilea din 2026 o creștere economică de 2,1% față de trimestrul anterior și de 0,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat, vineri, că Produsul Intern Brut a crescut în trimestrul al treilea din 2026 cu 0,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe seria brută, și cu 0,3% pe seria ajustată sezonier.

De asemenea, comparativ cu trimestrul al doilea din 2026, PIB-ul din trimestrul al treilea a fost, în termeni reali, mai mare cu 2,1%.

În schimb, în primele nouă luni din 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% față de perioada similară din 2025, pe seria brută, și cu 1% pe seria ajustată sezonier, potrivit datelor INS.

Citește și: BNS propune trei variante pentru majorarea salariului minim în 2027

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta romaniei pe judete si regiuni
1
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
drapelul suediei
2
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă...
Amenzi în mijloace de transport în comun. Sursă Foto Getty Images
3
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi...
loto 2
4
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Obezitate
5
Un nou studiu susţine că obezitatea nu înseamnă, în mod automat, o sănătate precară. IMC...
Gigi Becali i-a decis soarta lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, după ce Anamaria Prodan a anunțat ”revoluția totală”
Digi Sport
Gigi Becali i-a decis soarta lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, după ce Anamaria Prodan a anunțat ”revoluția totală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mașini care poluează
România, pe locul trei în UE la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră în trimestrul II din 2026 
original_intalnire_peter_magyar-1
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Peter Magyar în Irlanda, înaintea reuniunii UE dedicate inteligenței artificiale
grafic economie bani
PIB al României a crescut cu 2,1% în trimestrul III față de trimestrul II. De ce rămâne economia pe minus după primele nouă luni din an
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European. Inteligența artificială și războiul din Ucraina, pe agenda liderilor UE
IRELAND DUBLIN EUROPEAN POLITICAL COMMUNITY SUMMIT
Nicușor Dan, declarații după summitul de la Dublin: Am discutat de posibilitatea ca Germania să colaboreze la HUB-ul de la Marea Neagră
Recomandările redacţiei
Remus Borza, administratorul judiciar al STB
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt...
Ilse Aigner
Cine este Ilse Aigner, prima femeie care ar putea deveni președintele...
sigla psd
Un deputat PSD îşi anunţă demisia din partid, din cauza reformei...
Ultimele știri
Generația Z include inteligența artificială în bugetul lunar. Cât plătesc tinerii pentru abonamentele la instrumentele AI
Sistem integrat de deșeuri cu pubele cu cip și insule cu cartelă, lansat în Harghita
Nicușor Dan va merge în Cambodgia pentru summitul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș la șefia OIF
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de probleme începând din acest weekend. Mercur își încheie retrogradarea, iar viața lor se...
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
FCSB, amical de gală în pauza competițională! “E deja stabilit”
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Ce cadou a primit Teodora Stoica de la Gigi Becali: „Ce e asta? E o greșeală?”
Adevărul
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Vladimir Putin, bunic pentru a patra oară. Tatăl copilului s-ar numi Zelenski, la fel ca președintele Ucrainei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imediat după plecarea de la FCSB, Mihai Stoica a primit oferta din SuperLigă și a dat răspunsul fără să stea...
Pro FM
Cum arată și ce face la 63 de ani Joey Tempest din trupa Europe, idolul rock care făcea furori în anii '80 cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Israelul, în pragul unei crize politice. Netanyahu pierde teren, dar înlăturarea sa de la putere nu este...
Newsweek
Schimbare uriașă la pensie din 1 ianuarie. Nu e vorba de indexare! Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Telescopul James Webb a detectat un semnal "interzis", nemaivăzut până acum în Univers. Descoperirea confirmă...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...