România a trecut de la surplus bugetar la deficit impresionant

România a înregistrat în luna februarie un deficit de 7,5 miliarde de lei, neobişnuit pentru primele luni ale anului când se înregistra un surplus.

Foto: Ionuț Dumitru, șeful Consiliului Fiscal

Îngrijorătoare sunt creşterile înregistrate de cheltuielile cu salarii, asistenţă socială sau bunuri şi servicii, a declarat, marţi, Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal, prezent la conferinţa "Meeting the Challenges of Volatility", informează Agerpres.ro.



"În februarie am avut un deficit foarte mare, la peste 7 miliarde de lei, în jur de 7,5 miliarde de lei, neobişnuit cumva pentru România în primele luni ale anului. Ştim că în anii anteriori şi istoric, întotdeauna, primele luni ale anului consemnau mai degrabă un deficit mic sau chiar surplus bugetar. Explicaţiile sunt multiple. În primul rând au anumite cheltuieli temporare, cum au fost cheltuielile de înzestrare în armată, la care s-au adăugat şi plăţile de subvenţii la agricultori, dar pe lângă acestea, pentru că nu aş fi îngrijorat neapărat de aceste cheltuieli temporare care probabil oricum erau bugetate, aş spune că ceea ce îngrijorează este legat de dinamica cheltuielilor recurente. Şi anume cheltuielile cu salariile cresc foarte repede, peste ceea ce s-a bugetat", a spus Ionuţ Dumitru.



Potrivit acestuia, cheltuielile cu asistenţa socială cresc destul de repede şi încă nu a intrat în vigoare creşterea punctului de pensie, programată pentru jumătatea anului.



Acesta a menţionat că la cheltuielile cu salariile începând cu martie vor fi creşteri destul de mari în Educaţie şi Sănătate, care se vor adăuga efortului bugetar de până acum. De asemenea, cheltuielile cu bunurile şi serviciile cresc foarte repede.



Ionuţ Dumitru susţine că, pe parte de venituri, este inexplicabil cum încasările din accize scad faţă de anul trecut când accizele au fost crescute în septembrie. Totodată, impozitul pe profit în continuare are o performanţă foarte slabă şi înregistrează o scădere faţă de anul anterior.



Conform preşedintelui Consiliului Fiscal, nici la contribuţiile sociale nu se înregistrează o performanţă conform aşteptărilor.



"Cred că prioritar în primul rând este să ne colectăm taxele şi impozitele aşa cum ar trebui colectate. Este de neacceptat să ai un boom economic, o creştere economică de 7% şi să ai încasări din accize şi din impozitul pe profit mai mici în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior sau să ai la TVA o creştere de 3%, cum am avut anul trecut, când consumul am avut trimestre în care a crescut şi cu 13% în termeni reali. Dacă adăugăm şi indicele de preţ probabil că discutăm de vreo 15%. Deci practic noi nu reuşim să capturăm cu încasările la buget dinamica economică", a spus Ionuţ Dumitru.



Bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB, în primele două luni din 2018, în contextul în care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice.



În prima lună din acest an, bugetul general consolidat a consemnat un excedent de 1,98 miliarde de lei, respectiv 0,21% din

PIB.



În perioada ianuarie-februarie 2017, execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un excedent de 397,1 milioane lei, respectiv 0,05% din PIB.