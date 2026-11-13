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România caută investitori în Qatar. Delegație economică, condusă de ministrul Daniel Zamfir, la Doha

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Daniel Zamfir.
Daniel Zamfir. Foto: Inquam Photos / Tudor Pana
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Din articol
Opt companii românești participă la misiunea economică

România încearcă să atragă investiții și să dezvolte parteneriate economice cu Qatarul în domenii precum energia, infrastructura portuară, transporturile, turismul și digitalizarea. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, conduce o delegație din care fac parte opt companii românești, care va avea întâlniri cu oficiali qatarezi și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri seară de Ministerul Economiei, agenda delegației include întâlniri cu reprezentanți ai Autorității pentru Investiții a Qatarului (QIA), ai Camerei de Comerț și Industrie a Qatarului și ai Asociației Oamenilor de Afaceri din Qatar (QBA).

De asemenea, sunt programate întrevederi cu E.S. Sheikh Faisal bin Thani bin Faisal Al Thani, ministrul Comerțului și Industriei din Qatar, și cu Saad bin Ali Al Kharji, ministrul Turismului din această țară.

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Agenda delegației include și discuții cu reprezentanții grupului Barzan Holdings, activ în industria de apărare și securitate.

Opt companii românești participă la misiunea economică

Din delegația economică fac parte opt companii românești din sectorul public și privat, active în domenii precum energia, industria de apărare, transporturile, turismul și tehnologia.

În domeniul turismului, vizita continuă dialogul început la World Travel Market Londra 2026, unde ministrul Daniel Zamfir a avut o întrevedere cu Saad bin Ali Al Kharji, ministrul Turismului din Qatar, potrivit comunicatului Ministerului Economiei.

Delegația economică a României se află în Qatar în contextul participării ministrului Daniel Zamfir la cea de-a 22-a Conferință a Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-26).

România a găzduit ediția precedentă a conferinței, în 2022, la București.

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Editor : C.A.

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