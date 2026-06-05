România, tot mai aproape de încasarea a 2,62 miliarde EUR din PNRR. Cererea de plată nr. 4 a primit aviz favorabil la nivelul UE

România este mai aproape de încasarea celei de-a patra tranșe din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro, după ce Comitetul Economic și Financiar al UE a dat un aviz favorabil pentru cererea de plată depusă de autoritățile române. Este prima cerere evaluată fără suspendări, ceea ce înseamnă că toate jaloanele și țintele asumate pentru această etapă au fost considerate îndeplinite de Comisia Europeană.

Cererea de plată nr. 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) include 38 de jaloane și 24 de ținte și a fost evaluată favorabil de Comisia Europeană în luna mai.

Avizul Comitetului Economic și Financiar reprezintă una dintre ultimele etape înainte ca plata efectivă să fie autorizată la nivel european, prin procedura de comitologie din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, programată în această lună.

Prima tranșă fără jaloane suspendate

Spre deosebire de alte cereri de plată transmise de România prin PNRR, cea de-a patra nu include jaloane suspendate sau condiționate ulterior de Comisia Europeană.

Potrivit evaluării europene, toate reformele și investițiile incluse în această etapă au fost considerate îndeplinite satisfăcător.

Cererea de plată a fost depusă de România la 19 decembrie 2025, într-un moment în care calendarul PNRR intră în faza finală de implementare.

Conform regulilor europene, toate jaloanele și țintele asumate de statele membre trebuie finalizate până la 31 august 2026, iar ultima cerere de plată poate fi transmisă Comisiei Europene până la 30 septembrie 2026.

Progrese pe reforma fiscală și digitalizare

Potrivit evaluării realizate la nivel european, România a înregistrat progrese în mai multe domenii-cheie, inclusiv în ceea ce privește revizuirea sistemului fiscal și modernizarea procedurilor de administrare fiscală.

În documentul adoptat de Comitetul Economic și Financiar al UE se arată, de asemenea, că nu există indicii privind inversarea reformelor și măsurilor asumate anterior de România prin PNRR.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că aprobarea fără suspendări reprezintă un semnal important privind capacitatea României de a implementa reformele și investițiile asumate în relația cu Bruxelles-ul.

„Aprobarea acestei etape pentru cererea de plată nr. 4, în valoare de 2,62 miliarde euro, fără nicio suspendare, este un semnal foarte important pentru România. Arată că, atunci când există coordonare și ritm, putem livra jaloane, reforme și investiții într-un calendar foarte strâns”, a afirmat ministrul.

Acesta a avertizat însă că următoarea perioadă va fi decisivă pentru capacitatea României de a utiliza integral fondurile disponibile prin PNRR până la termenul-limită din 2026.

România ajunge la o absorbție de aproximativ 61% din PNRR

În forma actuală, Planul Național de Redresare și Reziliență al României are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro sunt granturi, iar 7,84 miliarde euro reprezintă împrumuturi.

După autorizarea plății aferente cererii nr. 4, sumele încasate de România prin PNRR vor ajunge la aproximativ 12,97 miliarde euro, inclusiv prefinanțarea deja acordată. Astfel, rata de absorbție va ajunge la aproximativ 61% din alocarea totală.

„Fiecare euro atras contează pentru investiții, pentru reforme și pentru credibilitatea României. PNRR rămâne una dintre principalele surse de finanțare pentru investițiile României într-o perioadă în care consolidarea fiscală trebuie să continue. Nu este suficient să bifăm etape procedurale. Trebuie să transformăm aceste fonduri în proiecte finalizate, reforme aplicate și investiții care se văd în economie”, a declarat ministrul Nazare.

Editor : A.D.