Live TV

Video România va avea nevoie de împrumuturi de peste 275 de miliarde de lei în 2026. Șeful Trezoreriei: „Este crucial să reducem deficitul”

Data actualizării: Data publicării:
Girl hands counting Romanian LEI currency and Euro banknotes, close up
Foto: Profimedia Images
Din articol
Refinanțarea datoriei crește abrupt: peste 150 de miliarde de lei în 2025 Prefinanțare pentru 2026 și schimbări în portofoliul de euroobligațiuni Statul reduce puternic emisiunile de euroobligațiuni

Nevoile brute de finanțare ale României vor urca în 2026 la un nivel record, între 275 și 285 de miliarde de lei, echivalentul a 63-65 de miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut de directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu, într-un interviu pentru Reuters. În ciuda presiunii tot mai mari pe împrumuturi, autoritățile susțin că vor încerca să limiteze costurile datoriei publice printr-un mix de măsuri de refinanțare și prefinanțare.

Potrivit lui Nanu, deficitul bugetar estimat pentru anul viitor se va situa între 6% și 6,5% din PIB. Aceasta ar reprezenta o îmbunătățire importantă față de ținta de 8,4% pentru 2025 și nivelul de peste 9% consemnat în 2024.

Reducerea deficitului este esențială pentru România, care rămâne țara cu cel mai mare dezechilibru bugetar din Uniunea Europeană. Ajustarea vine după un an electoral marcat de cheltuieli ridicate și în contextul presiunilor Bruxelles-ului pentru disciplină fiscală.

Refinanțarea datoriei crește abrupt: peste 150 de miliarde de lei în 2025

O provocare majoră pentru stat va fi suma mult mai mare care trebuie refinanțată anul viitor: peste 150 de miliarde de lei, comparativ cu estimarea de 99 de miliarde de lei pentru 2024.

Nanu a explicat această creștere prin emisiunile pe termen scurt lansate în prima parte a acestui an, într-un moment în care condițiile de piață au fost dificile.

Tocmai de aceea, statul a început încă din 2024 să recurgă la operațiuni de prefinanțare și de gestionare a pasivelor, astfel încât presiunea de anul viitor să fie mai redusă.

Prefinanțare pentru 2026 și schimbări în portofoliul de euroobligațiuni

Trezoreria a majorat deja ținta de finanțare pentru acest an la 269 de miliarde de lei, cu 10 miliarde mai mult decât planul inițial, tocmai pentru a acoperi din timp o parte din necesarul începutului de 2026.

De asemenea, autoritățile au efectuat o operațiune de schimb pentru euroobligațiunile scadente în octombrie, reducând rambursările externe din 2025 la 3,5 miliarde de euro, față de 4,25 miliarde estimate inițial.

Nanu a transmis că aceste măsuri vor permite menținerea emisiunilor brute de anul viitor la un nivel apropiat de cel din 2024, în ciuda presiunilor ridicate de refinanțare.

Statul reduce puternic emisiunile de euroobligațiuni

Pentru 2026, România intenționează să limiteze oferta brută de euroobligațiuni la circa 10 miliarde de euro, mult sub nivelul de aproximativ 16 miliarde de euro emis anul acesta. Țara a devenit în 2024 unul dintre cei mai mari emitenți de datorie din piețele emergente, iar autoritățile încearcă acum să reducă dependența de piețele externe.

Planul se bazează pe folosirea unor surse de finanțare „non-piață”, cum ar fi:

-aproximativ 6 miliarde de euro din fondurile europene pentru redresare și reziliență (PNRR),

-accesarea noului mecanism european pentru finanțarea apărării - SAFE,

-1,5 miliarde de euro de la instituții financiare internaționale precum Banca Mondială și BERD,

-circa 3 miliarde de euro din plasamente private, în principal împrumuturi, unele deja în discuții avansate.

Aceste resurse vor reduce presiunea pe piețele financiare și vor ajuta la diversificarea portofoliului de datorie.

Adoptarea bugetului pentru anul viitor ar putea fi însă amânată, a avertizat directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu.

Guvernul de coaliție a adoptat deja unele creșteri de taxe și a început să reducă cheltuielile, însă mai multe măsuri așteaptă încă aprobarea.

Întârzierea bugetului poate afecta calendarul emisiunilor de la începutul lui 2026, inclusiv plasamentele private programate în ianuarie și prima emisiune de euroobligațiuni din an.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
băzăvan
3
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
4
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru alegerile de la...
Bolivia la paz
5
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
Digi Sport
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Carpenter planed wooden block
Scumpirile din energie împing România pe locul 2 în UE la creșterea prețurilor producției industriale. Ce arată datele Eurostat
Gold and Cash Reserves
Rezervele valutare ale BNR au crescut la 65,408 miliarde euro la finalul lunii noiembrie
nationala feminina de handbal romania, bucurie pe teren
România a pierdut ultimul meci din preliminare la CM handbal feminin. Cu cine joacă mai departe
vladimir putin
Bugetul Rusiei pentru 2026 arată că Putin se pregătește pentru un război lung. Finanțări-record pentru armată și securitate
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica sa nu a recunoscut unirea Basarabiei cu țara
Recomandările redacţiei
nicușor dan
Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovăţia este...
Nicușor Dan.
Când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor. Nicușor...
neutralizare drona maritima
O dronă maritimă a fost neutralizată de scafandrii militari în Marea...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu îl critică pe Bolojan pentru că nu le-a cerut miniștrilor...
Ultimele știri
Nicuşor Dan, despre afirmaţia că România e o ţară coruptă: „Şi când te duci la medic, îţi spune să te aştepţi că tratamentul va dura”
Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și s-a îndreptat spre casă
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului, opoziția anunță că a strâns semnăturile. Grindeanu spune ce vor face parlamentarii PSD
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie 2025 aduce eliberare și renaștere. Ce lasă fiecare zodie în urmă înainte de intrarea în 2026
Cancan
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Fanatik.ro
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Care este distanța minimă între două case construite una lângă alta. Reguli urbanistice obligatorii
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Top 10 filme ale secolului XXI, potrivit lui Tarantino. Regizorul a criticat dur: „Nu înțeleg cum autorul nu...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care nu au primit ajutorul de 400 lei. Ce trebuie să facă?
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
5 moduri prin care poți preveni arsurile stomacale cauzate de mesele îmbelșugate de sărbători
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Julianne Moore, la 65 de ani. Peste 100 de roluri, cinci nominalizări la Oscar, o căsnicie de succes și doi...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...