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Românii pot investi din nou în titluri de stat FIDELIS. Dobânzile ajung la 7,5% în lei și la 6,3% în euro

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titluri fidelis
Sursă foto: Facebook / Ministerul Finanţelor
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Din articol
Condiții speciale pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor a lansat vineri, 4 septembrie, cea de-a noua ediție FIDELIS din 2026. Persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani pot investi până pe 11 septembrie în titluri de stat denominate în lei și euro, cu dobânzi anuale neimpozabile de până la 7,50%, respectiv 6,30%. 

Oferta se adresează persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani. Titlurile vor fi ulterior listate la Bursa de Valori București (BVB).

Pentru titlurile de stat denominate în lei, Ministerul Finanțelor oferă dobânzi de:

  • 6,30% pe an, cu scadența la doi ani;
  • 7,30% pe an, cu scadența la doi ani, pentru donatorii de sânge;
  • 6,90% pe an, cu scadența la patru ani;
  • 7,50% pe an, cu scadența la zece ani.

În cazul titlurilor emise în euro, dobânzile sunt de:

  • 4% pe an, cu scadența la trei ani;
  • 5% pe an, cu scadența la trei ani, pentru donatorii de sânge;
  • 6,30% pe an, cu scadența la zece ani.

Condiții speciale pentru donatorii de sânge

Persoanele care fac dovada că au donat sânge începând cu 1 aprilie 2026 pot accesa tranșele speciale din cadrul campaniei „România are sânge de rocker”.

Pentru acestea, pragul minim de subscriere scade de la 5.000 la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. În cazul titlurilor în euro, suma minimă este redusă de la 1.000 la 100 de euro, iar plafonul maxim este de 20.000 de euro.

Donatorii beneficiază de o dobândă de 7,30% pe an pentru titlurile în lei cu scadența la doi ani și de 5% pe an pentru cele în euro cu maturitatea de trei ani.

Subscrierile pot fi făcute prin intermediul BT Capital Partners - Banca Transilvania - Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Băncile intermediare nu percep comisioane pentru subscriere, iar veniturile obținute atât din dobânzi, cât și din eventualele câștiguri de capital sunt neimpozabile.

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în moneda europeană. Pentru tranșele standard, investiția minimă este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Titlurile pot fi vândute la Bursa de Valori București înainte de scadență, iar investitorii beneficiază de dobânda acumulată până la momentul tranzacției. De asemenea, cei care dețin titluri FIDELIS ajunse la maturitate pot reinvesti sumele neridicate prin subscrierea în noua ofertă.

De la lansarea programului, în august 2020, cele 40 de ediții FIDELIS au atras investiții de peste 71,7 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 14,4 miliarde de euro. Numai în 2026, valoarea subscrierilor a depășit 9,64 miliarde de lei.

Editor : A.D.

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