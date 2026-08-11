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Salariații unei mari bănci din România intră în grevă de avertisment. „Mai multă muncă, mai multă presiune, cerințe tot mai ridicate”

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barbat la laptop cu un card bancar in mana
Foto: Profimedia
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Salariații BRD Groupe Société Générale, reprezentați de Sindicatul IMPACT, vor intra în grevă de avertisment joi, 13 august 2026, între orele 15:00 și 17:00, a anunțat marți sindicatul angajaților. Salariații sunt nemulțumiți de oferta băncii pentru noul Contract Colectiv de Muncă, ofertă respinsă de peste 95% din salariații care au participat la consultare, potrivit sindicatului.

„Consultarea a avut loc într-o perioadă de concedii și de presiune comercială ridicată, ceea ce face ca nivelul de participare și rezultatul votului să transmită un mesaj foarte clar: salariații BRD nu acceptă diminuarea drepturilor negociate prin Contractul Colectiv de Muncă”, se arată într-un comunicat al sindicatului Imapct, transmis marți.

Sindicatul arată că salariații nu au „solicitări exorbitante, privilegii sau creșteri generalizate de venituri”.

„În principal, salariații cer păstrarea drepturilor existente în fostul Contract Colectiv de Muncă, precum și ajustări punctuale și rezonabile, în special pentru colegii cu venituri mai mici.

Principalele revendicări rămase nesoluționate vizează:

  • menținerea protecțiilor privind salariile compensatorii în caz de concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului;
  • păstrarea unei compensații reale în caz de încetare a contractului pentru necorespundere profesională;
  • menținerea voucherelor de vacanță la nivelul initial negociat pentru acest an;
  • creșterea valorii tichetelor de masă fără condiționarea acesteia de reducerea altor drepturi;
  • majorarea salariilor mai mici de 6.500 lei brut;
  • menținerea și actualizarea decontării transportului;
  • majorarea contribuției Băncii la Pilonul 3 de pensii;
  • menținerea protecțiilor privind pauza de masă în unitățile cu personal redus.”

Sindicatul mai susține că BRD a raportat „rezultate financiare și comerciale solide pentru primul semestru al anului 2026”, în timp ce numărul angajaților a scăzut.

„În propriile comunicări către investitori, BRD vorbește despre „dinamică comercială rezilientă”, creștere sustenabilă prin execuție disciplinată, profit net de 784 milioane lei în primul semestru, ROE de 17% excluzând taxa pe cifra de afaceri, creștere de 12% a portofoliului de credite și poziții solide de lichiditate și capital.

În același timp, documentele financiare publicate arată și o reducere semnificativă a personalului. Numărul total de angajați activi ai Băncii a scăzut de la 4.965 la 31 decembrie 2025 la 4.641 la 30 iunie 2026, respectiv cu 324 de persoane în doar șase luni (-6,5%).

În prezentarea rezultatelor, Banca arată cum cheltuielile cu personalul au scăzut cu 8,3% în primul semestru al anului 2026 față de perioada similară a anului anterior, respectiv cu 10,5% în trimestrul al doilea. BRD declară că aceste reduceri de cheltuieli s-au făcut prin optimizarea modelului operațional, redimensionarea rețelei, simplificarea proceselor și eficientizarea organizațională.

Pentru investitori, reducerea de cheltuieli indică sustenabilitate financiară, doar că pentru salariați, fără de care Banca nu ar putea funcționa, aceste formulări se traduc prin mai multă muncă, mai multă presiune, echipe mai mici și cerințe comerciale sau operaționale tot mai ridicate”, se mai precizeaz în comunicatul sindicatului.

Sindicatul IMPACT atrage atenția că nivelul extrem de ridicat al țintelor comerciale accentuează tensiunea din organizație. O estimare internă indică faptul că, la 30 iunie 2026, peste 80% din personalul din vânzări retail era încadrat ca neatingând nivelul minim de target solicitat, în timp ce Banca înregistra un profit net de 784 milioane de lei.

„Dacă Banca are rezultate bune, dar majoritatea covârșitoare a salariaților din vânzări sunt considerați ca neatingând targeturile, problema nu este la oameni, ci în modul în care sunt stabilite obiectivele și evaluate rezultatele”, potrivit comunicatului, care mai precizează că greva nu este îndreptată împotriva clienților băncii.

„Greva de avertisment de două ore este un semnal că această presiune a ajuns la un nivel care nu mai poate fi ignorat”, spun sindicaliștii, adăugând că rămân deschiși dialogului și identificării unei soluții negociate.

„Greva de avertisment poate fi evitată dacă Banca alege să își modifice oferta și să transmită o propunere care să răspundă în mod real revendicărilor salariaților. Până în prezent, oferta formulată de Bancă a fost respinsă de peste 95% dintre respondenții consultării organizate de Sindicat. Un asemenea vot nu poate fi tratat ca o simplă nemulțumire punctuală. El reprezintă un mandat colectiv puternic.”

Editor : B.P.

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