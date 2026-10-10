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Secretar de stat: Peste 80% dintre condiţiile pentru investiţia în minireactoarele nucleare de la Doiceşti nu sunt îndeplinite

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smr doicesti
Proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești. Foto: Facebook/Bogdan Ivan
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Peste 80% dintre condiţiile asociate deciziei finale de investiţie în proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doiceşti nu sunt îndeplinite, susține Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Potrivit acestuia, Nuclearelectrica a propus reducerea cheltuielilor la minimum şi diminuarea cu cel puţin 60% a personalului implicat în proiect.

Nuclearelectrica a solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) cu informarea acţionarilor şi adoptarea unor decizii privind proiectul SMR de la Doiceşti, după evaluarea, la 30 septembrie 2026, a îndeplinirii condiţiilor asociate deciziei finale de investiţie din februarie 2026, a anunțat Cristian Bușoi sâmbătă, într-un mesaj pe Facebook.

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Trei dintre condiţiile esenţiale pentru continuarea proiectului rămân nerezolvate, a precizat Buşoi.

Prima condiţie vizează acordul-cadru dintre Nuclearelectrica (SNN) şi compania americană NuScale, pentru care nu există încă o formă agreată. Potrivit informaţiilor prezentate de Buşoi, partenerul american ar fi renunţat treptat la angajamente prevăzute iniţial, iar alternativa propusă nu oferă suficiente garanţii.

A doua condiţie se referă la angajamentul ferm al NuScale privind achiziţia modulelor SMR. Compania americană ar fi refuzat încheierea unui acord obligatoriu, iar negocierile privind asumarea costurilor şi garanţiile de performanţă au fost întrerupte.

Cele două condiţii urmăresc o alocare corespunzătoare a riscurilor pentru un proiect de tip FOAK (First of a Kind), care presupune realizarea unei prime implementări a tehnologiei respective.

Cea de-a treia condiţie priveşte prezenţa gazelor naturale identificate în zona unui puţ vechi al Soceram, situaţie care întârzie procedurile de autorizare a amplasamentului.

În acest context, Nuclearelectrica propune redimensionarea activităţii companiei de proiect RoPower pentru următoarele şase luni, prin reducerea cheltuielilor la minimum şi diminuarea cu cel puţin 60% a personalului implicat, potrivit Agerpres.

Totodată, compania propune notificarea NuScale şi acordarea unui termen de maximum 30 de zile pentru îndeplinirea condiţiilor prioritare.

Potrivit lui Cristian Buşoi, Nuclearelectrica va analiza, în paralel, şi alte tehnologii americane, în baza Acordului interguvernamental dintre România şi Statele Unite, ratificat prin Legea nr. 200/2021, urmând să îşi revizuiască strategia privind reactoarele modulare mici.

Editor : B.P.

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