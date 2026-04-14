Start pentru a patra ediție Fidelis din 2026: dobânzi de până la 7,60% în lei și 6,40% în euro

Programul Fidelis revine cu o nouă emisiune în perioada 14-21 aprilie 2026, oferind dobânzi neimpozabile de până la 7,60% și menținând un interes ridicat din partea investitorilor, care au subscris miliarde de lei în primele luni ale anului.

Ministerul Finanțelor anunță lansarea noii ediții a programului Fidelis, în perioada 14–21 aprilie 2026, destinată persoanelor fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani. Titlurile de stat sunt denominate în lei și euro și pot fi achiziționate prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners & Banca Transilvania & Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, fiind listate la Bursa de Valori București.

În primele trei luni din 2026, investitorii au subscris peste 4 miliarde de lei în titlurile de stat Fidelis, nivel care reflectă interesul ridicat pentru acest instrument de economisire și încrederea acordată de investitori.

Programul este promovat ca o soluție de economisire sigură, care îmbină randamentele atractive cu avantajul fiscal al neimpozitării câștigurilor din dobânzi și capital.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor menține tranșa specială dedicată donatorilor de sânge. Aceștia pot investi în titluri de stat în lei cu scadență la 2 ani, beneficiind de o dobândă de 7,60%.

Pentru această categorie, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei, condiționat de dovada donării de sânge începând cu 1 noiembrie 2025.

Emisiunile Fidelis IV 2026

În lei:

6,60% – scadența la 2 ani

7,60% – scadența la 2 ani (tranșă specială pentru donatori)

7,10% – scadența la 4 ani

7,60% – scadența la 6 ani

În euro:

4,25% – scadența la 3 ani

5,25% – scadența la 5 ani

6,40% – scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei, respectiv 100 de euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei și 1.000 de euro.

Avantajele programului

Potrivit Ministerului Finanțelor, subscrierea nu implică comisioane din partea intermediarilor, iar veniturile obținute din dobânzi și câștiguri de capital sunt neimpozabile. De asemenea, investitorii pot reinvesti sumele ajunse la scadență în noile emisiuni Fidelis, menținând continuitatea plasamentelor.

