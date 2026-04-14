Live TV

Start pentru a patra ediție Fidelis din 2026: dobânzi de până la 7,60% în lei și 6,40% în euro

Data publicării:
titluri fidelis
Sursă foto: Facebook / Ministerul Finanţelor
Din articol
Programul Fidelis revine cu o nouă emisiune în perioada 14-21 aprilie 2026, oferind dobânzi neimpozabile de până la 7,60% și menținând un interes ridicat din partea investitorilor, care au subscris miliarde de lei în primele luni ale anului.

Ministerul Finanțelor anunță lansarea noii ediții a programului Fidelis, în perioada 14–21 aprilie 2026, destinată persoanelor fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani. Titlurile de stat sunt denominate în lei și euro și pot fi achiziționate prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners & Banca Transilvania & Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, fiind listate la Bursa de Valori București.

În primele trei luni din 2026, investitorii au subscris peste 4 miliarde de lei în titlurile de stat Fidelis, nivel care reflectă interesul ridicat pentru acest instrument de economisire și încrederea acordată de investitori.

Programul este promovat ca o soluție de economisire sigură, care îmbină randamentele atractive cu avantajul fiscal al neimpozitării câștigurilor din dobânzi și capital.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor menține tranșa specială dedicată donatorilor de sânge. Aceștia pot investi în titluri de stat în lei cu scadență la 2 ani, beneficiind de o dobândă de 7,60%.

Pentru această categorie, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei, condiționat de dovada donării de sânge începând cu 1 noiembrie 2025.

Emisiunile Fidelis IV 2026

În lei:

  • 6,60% – scadența la 2 ani
  • 7,60% – scadența la 2 ani (tranșă specială pentru donatori)
  • 7,10% – scadența la 4 ani
  • 7,60% – scadența la 6 ani

În euro:

  • 4,25% – scadența la 3 ani
  • 5,25% – scadența la 5 ani
  • 6,40% – scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei, respectiv 100 de euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei și 1.000 de euro.

Avantajele programului

Potrivit Ministerului Finanțelor, subscrierea nu implică comisioane din partea intermediarilor, iar veniturile obținute din dobânzi și câștiguri de capital sunt neimpozabile. De asemenea, investitorii pot reinvesti sumele ajunse la scadență în noile emisiuni Fidelis, menținând continuitatea plasamentelor.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă de transformare până la finalul lunii aprilie 2026. Totul începe să se așeze
Cancan
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
Fanatik.ro
Îngrijorări la nivel planetar din cauza fenomenului El Niño, care poate pârjoli tot în următoarele luni...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu anunţă marele obiectiv al lui Dinamo în finalul sezonului: „Prefer şase înfrângeri la rând...
Adevărul
Noul ministru al Educației nu știe care este media de promovare la Bacalaureat. Greșeala repetată de două ori...
Playtech
Domeniile din România care nu ar urma să fie afectate de război. Banca Mondială avertizează asupra unei crize...
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Nu le-a venit să creadă”: cel mai bogat om din Ucraina i-a lăsat ”mască” pe toți, după ce și-a luat...
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
„Caut o țară liniștită”. O comediantă americană „cere azil” la Ambasada României
Newsweek
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult de Paște. Soluții simple pentru a-ți reveni rapid
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partenera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...