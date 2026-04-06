Statul lansează noi titluri Tezaur: dobânzi de până la 7,5% pe an pentru români

Titluri de stat TEZAUR.

Românii pot subscrie, în perioada 6 aprilie-8 mai 2026, în titluri de stat Tezaur cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,50%, 7% şi 7,50%, a anunţat Ministerul Finanţelor, citat de Agerpres. Veniturile obţinute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt emise în formă dematerializată.

Programul Tezaur se bucură de un interes ridicat din partea populaţiei: doar în primul trimestru al anului 2026, subscrierile au depăşit 7,75 miliarde lei (7.750.234.269 lei), o sumă considerabilă care reflectă încrederea românilor în acest instrument de economisire, se menţionează în comunicatul instituţiei.

Titlurile de stat pot fi cumpărate, între 6 aprilie - 6 mai 2026, prin platforma Ghişeul.ro, iar între 6 aprilie - 7 mai 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului.

De asemenea, titlurile se mai pot cumpăra între 6 aprilie - 8 mai 2026 de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului şi între 6 aprilie - 7 mai 2026 în mediul urban şi 6 aprilie 2026 - 6 mai 2026 în mediul rural, prin subunităţile poştale ale CN Poşta Română SA.

Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri, subliniază Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție FIDELIS din 2026, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50% la titlurile în lei

Potrivit sursei citate, sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat, la doar un click distanţă.

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experienţă complet digitalizată şi eficientă, Ministerul Finanţelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal.

