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Video Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru venituri obținute în străinătate

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tineri traverseaza strada in bucuresti
Foto: Profimedia
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Fiscul pregătește o campanie de proporții. Sute de mii de români vor primi decizii de impunere pentru veniturile nedeclarate în perioada 2021-2024, ANAF având volume mari de date din alte țări UE, precum Spania. 

Românii care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România vor începe să primească decizii de impunere din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Potrivit informațiilor Profit.ro, este vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene.

Printre veniturile vizate se numără cele obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier, tranzacții cu criptomonede și alte activități independente desfășurate în afara țării.

Datele au fost transmise autorităților fiscale române de administrațiile fiscale din alte state europene, inclusiv din Spania, în cadrul mecanismelor de cooperare și schimb automat de informații.

Pe lângă persoanele care nu și-au declarat veniturile, Fiscul a identificat și situații în care români stabiliți în alte state ale Uniunii Europene, unde plătesc taxe în mod legal, nu au notificat autoritățile din România cu privire la schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia vor trebui să își clarifice situația pentru a evita eventuale obligații fiscale suplimentare.

Potrivit sursei citate, deciziile de impunere vor fi transmise începând de astăzi și până în luna octombrie și vor viza veniturile realizate în perioada 2021-2024.

În ceea ce privește anul 2025, informațiile sunt încă incomplete, însă autoritățile fiscale române urmează să primească și aceste date prin schimbul automat de informații cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.

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Editor : C.A.

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