Vicepremierul Tánczos Barna a declarat luni, la Jurnalul de Seară, de la Digi24, că impozitul de 1% pe cifra de afaceri trebuie eliminat și a precizat că nimeni din coaliția de guvernare nu mai susține taxarea companiilor în acest mod.

Impozitul de 1% pe cifra de afaceri „trebuie anulat. Eu aș putea să accept și o scoatere treptată, adică nu imediat, pe 01/01/2026 dar dacă ar exista un consens în coaliție pentru eliminare, eu m-aș bucura. Sunt două sisteme care încearcă să contracareze exportul de profit din țară”, a declarat vicepremierul.

Tanczos Barna a refuzat să spună dacă a fost o măsură impusă de PSD, dar a precizat că nu o mai susține nimeni în foma curentă.

„Nu aș putea să spun că a fost cerut de PSD, a fost o coproducție, dar nu intru în detalii. Există, din păcate în momentul de față, în forma asta. Nu mai susține nimeni în forma asta”, a spus Tanczos Barna, care a explicat apoi ce soluții de înlocuire sunt discutate la nivelul Guvernului.

„Sunt discuții discuții la nivelul Ministerului Finanțelor. Săptămâna trecută au fost două ședințe pe tema asta. Săptămâna aceasta o să avem o întâlnire pe această temă. Face parte din pachetul de relansare economică această propunere, avem varianta de eliminare și atunci generalizare a formulei pe care a implementat-o, a introdus-o domnul Nazare odată cu pachetul de măsuri fiscale, de impozitare a unor cheltuieli care sunt peste o anumită limită la companiile care au filiale în România, practic, și au cheltuieli facturate din afară de companiile mamă. Cele două pot funcționa și împreună, pot fi eliminate sau oricum trebuie să găsită o soluție, pentru că 1% pe cifra de afaceri într-adevăr este nocivă pentru multe sectoare”, a explicat Tanczos Barna.

Vicepremierul a arătat că industria auto este una dintre cele mai afectate de această măsură.

„Săptămâna trecută am fost la o conferință industriei auto și acolo se simte foarte, foarte puternic această influență negativă. De asemenea, trebuie să venim și cu chestiuni suplimentare. Trebuie să venim cu creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare pentru a păstra în România activități de dezvoltare de modele, de dezvoltare de produse, de dezvoltare de soluții tehnice, tehnologii noi și așa mai departe la companiile care au plus valoare mare, valoare adăugată mare prin cercetare-dezvoltare și generare de produse, modele noi în producție”, a conchis vicepremierul.

