Tanczos Barna, după discuţia cu Nicuşor Dan: Prioritatea noului guvern va fi să aprobe pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a declarat joi, după ce i-a prezentat preşedintelui Nicuşor Dan situaţia execuţiei bugetare pe 2025, măsurile luate pentru reducerea cheltuierilor şi pentru consolidarea fiscală că prioritatea noului guvern, cu puteri depline, va fi să aprobe pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului şi restabilirea echilibrului bugetar, care trebuie prezentat Comisiei Europene. Potrivit lui Tanczos Barna, ”este foarte clar că avem nevoie de un guvern cu puteri depline în cel mai scurt timp posibil ca să ducem mai departe aceste tendinţe pozitive”.



”Astăzi am avut ocazia să-i prezentăm domnului preşedinte ales Nicuşor Dan situaţia bugetului, situaţia execuţiei bugetare pe anul 2025, măsurile luate deja pentru reducerea cheltuierilor şi măsurile pentru consolidarea fiscală. Împreună cu domnul Ministru Boloş am vorbit de asemenea despre obligaţiile României în ceea ce priveşte PNRR-ul, negocierile deja purtate, responsabilităţile şi angajamentele României ca stat membru în procesul de consolidare a veniturilor fiscale, consolidare fiscal-bugetară. Mă bucur că domnul Preşedinte ales, Nicuşor Dan, tratează cu maximă seriozitate şi atenţie aceste probleme”, a spus ministrul Finanţelor, citat de news.ro.

Tanczos Barna a precizat că sunt cele mai importante probleme în primele săptămâni, luni ale mandatului său şi cele mai importante în privinţa formării noului guvern plin, cu puteri depline, care trebuie să aprobe pachetul de măsuri de consolidare fiscală şi de reducere a cheltuielilor, care trebuie prezentat Comisia Europene.

”În acelaşi timp, sunt convins că domnul preşedinte Nicuşor Dan va reprezenta de asemenea un suport, nu doar personal, ci şi instituţional, în ceea ce priveşte implementarea acestor măsuri şi de finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană”, a arătat Tanczos Barna.

”Sper că în cel mai scurt timp posibil România va avea un guvern cu puteri depline, un guvern care va avea o susţindere parlamentară puternică, care să ducă mai departe aceste măsuri de reducere a cheltuielilor şi de consolidare fiscală. În primele zile după alegeri, am avut deja semnale pozitive din partea pieţelor naţionale, internaţionale, monetare de capital. Am avut o apreciere a leului, am avut o creştere a burselor, am avut o reducere a costurilor de finanţare, a deficitului bugetar”, a mai subliniat ministrul Finanţelor.

Potrivit lui Tanczos Barna, ”este foarte clar că avem nevoie de un guvern cu puteri depline în cel mai scurt timp posibil ca să ducem mai departe aceste tendinţe pozitive”.

”Până atunci, Ministerul Finanţelor asigură acest interimat, asigură această perioadă de tranziţie în care asigurăm plata salariilor, pensiilor, investiţiilor, în acelaşi timp luând măsurile necesare pentru consolidarea veniturilor, consolidarea încasărilor şi echilibrarea situaţiei fiscal-bugetare”, a adăugat ministrul Finanţelor.

