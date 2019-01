Tăriceanu: Indicele ROBOR ar putea fi manipulat

Președintele Senatului și al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat la Digi24 că „ROBOR-ul ar putea să fie manipulat”.

„Noi am fost sesizați, de multă vreme, cu faptul că ROBOR-ul ar putea să fie manipulat. Eu nu vreau să înțelegeți că am convingerea că este manipulat, dar nici nu pot să spun că am convingerea că nu este. Și vă spun și de ce. Dacă în Europa, bănci mari au menevrat LIBOR-ul (rata dobânzii practicată pe piața interbancară londoneză, n.r.), nu știu de ce ar trebui să scoatem băncile noastre din această ecuație și să le considerăm că sunt ca niște măicuțe de mănăstire. Poate nu e adevărat”, a explicat Călin Popescu Tăriceanu.

„În România, constatăm că nivelul dobânzilor este cu mult mai ridicat față de ce este în alte țări. Aud teorii: că este costul finanțării, că este coeficientul de risc de țară. Dar ce, nu suntem țară membră a UE? Economia este una dintre cele mai puțin împovărate ca datorie publică. Mă uitam la Italia ce datorie publică are, a patra cea mai mare din lume. Acolo nu e risc de țară. Poate vedem puțin, discutăm cu băncile, avem toată disponibilitatea și să vedem ce ne spun ei, o să discutăm și cu Banca Națională pe acest subiect. Principiul pe care îl urmărim - acela de a scădea dobânzile în sistemul bancar și de a ajunge la un nivel comparabil cu ceea ce este în Occident – rămâne”, a adăugat președintele Senatului.

El a ținut să precizeze că are încredere în bănci. „Eu, personal, primesc salariul pe card și plătesc cu cardul. Am încredere în sistemul bancar, dar aici trebuie să fie un parteneriat de tip win-win. Câștigă și băncile, dar câștigă și cetățeanul, economia sau țara. Eu nu am o problemă că băncile fac profit, dar eu nu vreau să trecem dincolo de limitele rezonabilului, pentru că în România poate nu este destulă concurență, pentru că sistemul bancar găsește niște portițe prin care își creează aceste avantaje pe care în altă parte nu reușesc să și le creeze”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Etichete:

,

,

,