Teodorovici: Deficitul de 1,4% a fost anticipat în 2019 în legea bugetului, nu e o surpriză

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți seară, că deficitul bugetar consemnat după primele cinci luni din 2019 a fost anticipat la începutul acestui an și nu reprezintă o surpriză, precizând că unul dintre factori este majorarea salariilor.

„Deficitul de 1,4% a fost anticipat în 2019 în legea bugetului la început de an, nu este pentru noi o surpriză. Noi am ales o abordare liniară. Şi anul trecut spuneau, după primul trimestru despre deficit: dacă acum este atât până la final de an va fi 5%. Noi am spus că el va creşte liniar până la final de an şi aşa s-a întâmplat şi ne-am închis sub 3%”, a declarat ministrul Finanţelor, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Eugen Teodorovici a spus că Guvernul și-a asumat câteva modificări cu impact consistent în zona de buget, precizând că unul dintre factorii care au dus la creșterea deficitului a fost majorarea de salarii.

„Toți am vorbit că e nevoie să face ceva ca lumea să nu mai plece din această țară. Chiar dacă e cale lungă, noi ne-am asumat. Măsura s-a luat și vedem efectele. În zona de construcții, oamenii au început să se întoarcă în șantiere. Nu mai discut despre creșterea în zona de educație și sănătate. Unul dintre factori este că am crescut salariile. Acest deficit nu pune o problemă în plata salariilor sau a pensiilor”, a mai spus Eugen Teodorovici.

Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative de execuție, s-a încheiat pe primele cinci luni ale anului 2019 cu un deficit de 14,7 miliarde de lei, respectiv 1,4% din PIB, a informat Ministerul Finanțelor.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 138,5 miliarde lei, cu 16,3% mai mari față aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 24,6% mai mari față de cele realizate în primele cinci luni ale anului 2018, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 14,8% față de primele cinci luni ale anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, dar și la bugetul de stat.

Se înregistrează de asemenea creșterea cheltuielilor cu dobânzile cu 13,7%.