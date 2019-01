Teodorovici, supărat pe bănci: Nu ne vom mai împrumuta la acestea, avem rezerve

Ministrul Finanţelor Publice (MFP), Eugen Orlando Teodorovici, a dat dispoziţie să se oprească operaţiunile de împrumut din piaţă, pentru că MFP ar avea toate sumele necesare în trezorerie pentru finanţare pe minimum şase luni. Decizia vine după ce o serie de trei licitaţii de titluri de stat în care MFP nu a reuşit să atragă de la bănci decât cel mult o treime din sumele cerute cu împrumut.

„Ieri (luni, n.red.) eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm în piaţă. Că tot am auzit aici ‘ruşinea nu ştiu care’. Nu, încă o dată: Ministerul de Finanţe are sume suficiente pentru a se finanţa. Ştiţi foarte bine – avem sumele necesare în trezorerie pentru a ne finanţa, (…) pentru foarte mult timp, minim şase luni de zile”, a declarat Orlando Teodorovici, citat de Agerpres.

Luni, MFP a respins toate ofertele băncilor primite în cadrul licitaţiei pentru o emisiune de obligaţiuni de stat pe 152 de luni, prin care intenţiona să atragă 400 de milioane de lei.

Băncile participante la licitaţie au transmis oferte în valoare totală de numai 123,2 milioane de lei. Oficialul a adăugat că Ministerul de Finanţe nu poate să cumpere la un preţ “mai sus” decât este necesar.

„Nu putem să cumpărăm la un preţ pe care cineva în piaţă încearcă să îl ducă mai sus decât este necesar sau decât ar trebui să fie. Şi atunci decizia Ministerului de Finanţe este aceea de a nu se împrumuta şi aceasta a fost decizia de ieri”, a precizat Orlando Teodorovici.

