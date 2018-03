Un deputat PSD dă vina pe Isărescu pentru inflație

În opinia deputatului PSD Marius Budăi, președinte al Comisiei pentru Buget a Camerei Deputaților, Isărescu ar fi vinovat de faptul că a prognozat creșterea inflație, fapt pentru care agenții economici au crescut anticipat prețurile.

Prezentarea de către guvernatorul Băncii Naţionale a nivelului la care va ajunge inflaţia în perioada următoare atrage o majorare a preţurilor, agenţii economici crescându-le anticipat, susţine preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, social-democratul Marius Budăi, informează Agerpres.



"O să am o părere un pic contondentă cu domnul guvernator al Băncii Naţionale şi o să vă spun că, din punctul meu de vedere, ca preşedinte al Comisiei de buget-finanţe, atunci când guvernatorul României iese şi spune că vom avea o inflaţie de 4,3% nu face altceva decât să atragă o mărire a preţurilor pentru că fiecare - şi am discutat cu cei din mediul privat - a primit un semnal de alarmă şi atunci ei au zis: 'Băi, noi nu mai aşteptăm aprilie, mai, iunie. Majorăm de acum preţurile'", a afirmat, marţi, Budăi.



Deputatul a spus că a trimis două scrisori guvernatorului BNR. Una anul trecut, referitoare la creşterea ROBOR, şi una luna acesta, cu privire la o anumită intervenţie a consilierului Lucian Croitoru asupra unui articol al lui Cristian Socol.



Marius Budăi a menţionat că recent a primit un răspuns la cea de-a doua scrisoare, în care se precizează că poziţia lui Lucian Croitoru este o părere personală şi nu poziţia BNR.



Conform Raportului asupra inflaţiei prezentat de Banca Naţională în luna februarie, inflaţia ar putea ajunge la 4,9% în primul trimestru din acest an şi la 5,1% în cel de-al doilea trimestru.



"Noi, de regulă, nu facem prognoze decât pentru noi, prognoze de preţ. Vi le prezentăm pe cele lunare cu un anumit risc. Sunt prognozele noastre, dar pentru a tempera ceea ce văd că se amplifică în discursul public, în ciuda rugăminţii pe care v-am adresat-o şi v-o adresăm din nou, de a nu prezenta puseul acela inflaţionist ca fiind prognoza noastră că o să crească preţurile. 80-90% din acel puseu inflaţionist este deja în spatele nostru. Sunt majorări de preţuri care s-au realizat. De aceea, nici nu considerăm că am acţionat cu întârziere şi dovada clară, aş spune, peremptorie, este prognoza noastră", a spus, atunci, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.



Acesta a explicat că majorarea inflaţiei în prima parte a acestui an se va produce pe un efect de bază cauzat de faptul că în lunile ianuarie şi februarie 2017 au fost înregistrate scăderi de preţuri.



"Dacă mai avem în vedere şi majorările de preţuri din a doua jumătate a anului precedent, vedem de unde apar cele 4,5% - 5%, cât vom vedea în indicele de preţ. Altminteri, prognoza noastră este foarte calmă. Dacă nu avem factori externi, creşterile lunare vor fi, începând cu primăvara acestui an, efectiv limitate. Cifra care o să apară şi o să vă tulbure de fiecare dată la Statistică va fi însă 4,5 - 4,8%. Şi repetată în fiecare lună creează anticipaţiile inflaţioniste. Când se stinge acest efect de bază? Se stinge în partea a doua a anului când se împlinesc 12 luni şi când creşterile masive, 1,3% din octombrie 2017, ies din indicele de calcul", a explicat guvernatorul BNR.