Zel legislativ. În nici un an, Guvernul a modificat jumătate din articolele Codului Fiscal

Întreprinzătorii au fost obligaţi să cunoască şi să pună în aplicare, în mai puţin de 12 luni, modificări şi completări importante şi numeroase, pentru un număr total de 236 articole din Codul fiscal, în condițiile în care actuala formă a Codului are 503 de articole.

"În primele 11,5 luni ale anului 2018 (până pe data de 17.12.2018), cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptate 862 de acte normative cu aplicabilitate generală (309 Legi, 18 Ordonanţe ale Guvernului, 107 Ordonanţe de Urgenţă, 428 de Hotărâri de Guvern), fără luarea în calcul a ordinelor emise de ministere/agenţii şi a altor reglementări. Peste 45% din legile şi ordonanţele adoptate au afectat direct şi semnificativ întreprinderile, inclusiv IMM-urile (legislaţia fiscală, declaraţiile şi contribuţiile obligatorii)", se arată într-un comunicat al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), remis marţi, informează Agerpres.ro.



Cu acest volum imens de acte normative adoptate în 11,5 luni ale anului 2018, este previzibil că România va continua să se situeze şi anul acesta pe nedoritul prim loc în topul regional al modificărilor legislative (din Europa Centrală şi de Est), în timp ce în ţările vecine tendinţa este de simplificare şi asigurare a unui cadrul legislativ stabil şi preictibil, condiţie esenţială pentru investitori (raportat la datele furnizate în raportul lunii decembrie 2017 'Grayling' s report on legislative changes across Central & Eastern Europe'), spun reprezentanţii CNIPMMR.



"Modificările legislaţiei fiscale au generat, asupra IMM-urilor, multiple efecte negative precum creşterea fiscalităţii, a birocraţiei pentru toţi contribuabilii şi angajatorii, un efort semnificativ de implementare a reformelor legislative, creşterea cheltuielilor de personal, dificultăţi importante de implementare datorate timpului foarte scurt stabilit pentru aplicare, a cheltuielilor administrative, privind actualizarea programelor informatice, probleme de asigurare a competitivităţii şi derulării contractelor la export. Încrederea în sistemul fiscal este o condiţie esenţială pentru investitori, predictibilitatea fiind unul dintre cei mai importanţi factori care influenţează deciziile de investiţii", a apreciat Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.



CNIPMMR solicită iniţierea unui Program REFIT de simplificare a cadrului legislativ din România, similar cu Programul REFIT iniţiat de către Comisia Europeană în anul 2002, care să asigure codificarea, reformarea legislaţiei, abrogarea şi eliminarea actelor normative inutile şi irelevante, revizuirea şi retragerea unor acte în curs de elaborare, înlocuirea actelor obligatorii din punct de vedere juridic cu alternative mai puţin stricte, cum ar fi acordurile voluntare (autoreglementare, coreglementare), 862 de acte normative fiind dificil de cunoscut şi implementat.

