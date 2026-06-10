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Firmă din construcții, în vizorul ANAF după un prejudiciu de 8,7 milioane de lei. Cum au fost folosite firme-fantomă și facturi fictive

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Clădire aflată în construcție.
Șantier. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au constatat, în urma unui control la o societate din domeniul construcţiilor, înregistrarea unor cheltuieli fictive aferente unor achiziţii de forţă de muncă de la patru societăţi fantomă înregistrate pe numele unor interpuşi. Prin această schemă evazionistă, societatea a prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.

Potrivit ANAF, pentru a ascunde realitatea în ceea ce priveşte forţa de muncă utilizată pentru realizarea lucrărilor, societatea a interpus societăţi fantomă declarând achiziţii în valoare de 27 milioane lei, pe baza unor facturi emise în numele acelor societăţi prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura.

„Toate aceste societăţi fantomă sunt înregistrate pe numele unor interpuşi - persoane care nu au cunoştinţă despre activitatea acestora, iar unele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparenţa bunei-credinţe, prin depunerea formală, sporadică, a unor declaraţii care conţineau informaţii incomplete sau necorelate. Prin această schemă evazionistă, societatea s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat în activitatea desfăşurată şi a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei”, precizează sursa citată.

În acest context, ANAF informează că va sesiza organele de urmărire penală competente, pentru analizarea faptelor şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF subliniază importanţa respectării legislaţiei fiscale şi a obligaţiilor declarative aferente veniturilor de natură salarială. Instituţia reafirmă preocuparea permanentă pentru descoperirea şi combaterea mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea societăţilor de tip fantomă şi a circuitelor economice fictive.

Editor : M.I.

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