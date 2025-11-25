Românii care fac bani pe site-urile de adulți au intrat în vizorul ANAF. În urma controalelor, instituția a descoperit venituri nedeclarate de zeci de milioane de lei.

Peste 100 de utilizatori din România care încasau bani de pe două platforme cu conținut destinat adulților nu au declarat veniturile. Mai exact, este vorba de circa 65 de milioane de lei, sumă obținută în perioada 2023 - 2024, conform analizei Economedia.

Persoanele vizate datorează statului taxe în valoare de aproape 8 milioane de lei. Între timp, inspectorii au demarat verificări și în cazul altor utilizatori care obțin venituri în urma activităților de pe aceste platforme.

Activitățile de pe aceste site-uri sunt considerate independente și sunt supuse unor taxe de 10% din venitul obținut. Inspectorii ANAF au început verificările în acest domeniu încă de acum trei ani, după ce au descoperit că zeci de utilizatori care obțineau venituri substanțiale de pe aceste platforme nu le declarau statului.

