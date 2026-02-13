Fitch va anunța astăzi, 13 februarie, evaluarea ratingului României. Expert: „Retrogradarea este puțin probabilă”

Agenția de evaluare financiară Fitch va publica astăzi, 13 februarie, după închiderea piețelor financiare, anunțul privind evaluarea ratingului suveran al României. Autoritățile române se așteaptă la menținerea calificativului actual și vizează, pe termen mediu, îmbunătățirea ratingului de țară.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, după întâlnirea avută marți la Guvern cu reprezentanții agenției, că România se așteaptă la o nouă confirmare a credibilității economice dobândite în ultimele luni.

„Fitch va publica anunțul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie, după închiderea piețelor și ne așteptăm la o nouă confirmare a credibilității dobândite în ultimele 6 luni. Mizăm în viitor nu doar pe menținerea ratingului, ci pe îmbunătățirea performanțelor și a calificativului de țară”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, în cadrul discuțiilor au fost prezentate măsurile care au permis reducerea deficitului bugetar anul trecut la 7,65% din PIB, sub ținta de 8,4%, în paralel cu menținerea unui nivel ridicat al investițiilor publice.

Oficialii români au subliniat că ajustarea fiscală a fost realizată prin disciplină bugetară și decizii economice adoptate în a doua parte a anului.

De asemenea, au fost analizate perspectivele economice și fiscale pentru 2026, cu accent pe rolul finanțărilor europene, inclusiv PNRR și mecanismul SAFE, în susținerea investițiilor și reducerea costurilor de finanțare ale statului.

Autoritățile consideră că aceste instrumente contribuie la menținerea ritmului de dezvoltare și la consolidarea stabilității financiare.

Menținerea ratingului este scenariul cel mai probabil

Sociologul Iulian Stănescu, cercetător în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, a declarat pentru Digi24.ro că scenariul cel mai probabil este menținerea ratingului actual, chiar dacă perspectiva ar putea rămâne negativă: „La ce mă aștept este să nu ne dea agenția o scădere a rating-ului. Se va menține rating-ul respectiv, fie cu perspectivă stabilă sau, în cel mai rău caz, cu o perspectivă negativă”.

Potrivit acestuia, evaluările agențiilor de rating sunt influențate nu doar de indicatorii economici, ci și de contextul politic și instituțional mai larg, inclusiv relațiile internaționale ale României.

El a explicat că agențiile de rating funcționează într-un ecosistem profesional relativ restrâns, format din experți care circulă între instituții financiare internaționale, bănci de investiții și agenții de evaluare, ceea ce duce la o anumită continuitate în modul de analiză și evaluare a economiilor naționale.

În acest context, spune Stănescu, este important modul în care România își gestionează comunicarea cu instituțiile financiare internaționale și cu mediul investițional internațional: „Ține de felul în care România își gestionează comunicarea strategică cu instituțiile financiare internaționale, cu băncile de investiții și cu acest ecosistem profesional concentrat în centre financiare precum New York și Londra”.

Expertul a subliniat că semnalele publice transmise de guvernanți și relațiile politice cu partenerii occidentali pot influența percepția asupra stabilității economice, alături de indicatorii fiscali și economici propriu-ziși.

Ce înseamnă ratingul de țară și de ce este important

Ratingul de țară reprezintă evaluarea făcută de agențiile internaționale asupra capacității unui stat de a-și plăti datoriile și de a menține stabilitatea financiară.

Acest calificativ influențează direct costurile la care statul se poate împrumuta de pe piețele internaționale, dar și încrederea investitorilor în economia respectivă.

Un rating mai bun înseamnă, în general, dobânzi mai mici pentru împrumuturile statului, acces mai facil la finanțare și un climat mai favorabil pentru investiții. În schimb, o retrogradare poate duce la creșterea costurilor de finanțare, presiuni asupra monedei naționale și scăderea interesului investitorilor.

În august anul trecut, Fitch a decis menținerea ratingului suveran al României la nivelul BBB minus, cu perspectivă negativă, calificativ aflat la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor.

