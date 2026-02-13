Live TV

Fitch va anunța astăzi, 13 februarie, evaluarea ratingului României. Expert: „Retrogradarea este puțin probabilă”

Data actualizării: Data publicării:
Fitch logoul agentiei
Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Menținerea ratingului este scenariul cel mai probabil Ce înseamnă ratingul de țară și de ce este important

Agenția de evaluare financiară Fitch va publica astăzi, 13 februarie, după închiderea piețelor financiare, anunțul privind evaluarea ratingului suveran al României. Autoritățile române se așteaptă la menținerea calificativului actual și vizează, pe termen mediu, îmbunătățirea ratingului de țară.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, după întâlnirea avută marți la Guvern cu reprezentanții agenției, că România se așteaptă la o nouă confirmare a credibilității economice dobândite în ultimele luni.

„Fitch va publica anunțul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie, după închiderea piețelor și ne așteptăm la o nouă confirmare a credibilității dobândite în ultimele 6 luni. Mizăm în viitor nu doar pe menținerea ratingului, ci pe îmbunătățirea performanțelor și a calificativului de țară”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, în cadrul discuțiilor au fost prezentate măsurile care au permis reducerea deficitului bugetar anul trecut la 7,65% din PIB, sub ținta de 8,4%, în paralel cu menținerea unui nivel ridicat al investițiilor publice.

Oficialii români au subliniat că ajustarea fiscală a fost realizată prin disciplină bugetară și decizii economice adoptate în a doua parte a anului.

De asemenea, au fost analizate perspectivele economice și fiscale pentru 2026, cu accent pe rolul finanțărilor europene, inclusiv PNRR și mecanismul SAFE, în susținerea investițiilor și reducerea costurilor de finanțare ale statului.

Autoritățile consideră că aceste instrumente contribuie la menținerea ritmului de dezvoltare și la consolidarea stabilității financiare.

Menținerea ratingului este scenariul cel mai probabil

Sociologul Iulian Stănescu, cercetător în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, a declarat pentru Digi24.ro că scenariul cel mai probabil este menținerea ratingului actual, chiar dacă perspectiva ar putea rămâne negativă: „La ce mă aștept este să nu ne dea agenția o scădere a rating-ului. Se va menține rating-ul respectiv, fie cu perspectivă stabilă sau, în cel mai rău caz, cu o perspectivă negativă”.

Potrivit acestuia, evaluările agențiilor de rating sunt influențate nu doar de indicatorii economici, ci și de contextul politic și instituțional mai larg, inclusiv relațiile internaționale ale României.

El a explicat că agențiile de rating funcționează într-un ecosistem profesional relativ restrâns, format din experți care circulă între instituții financiare internaționale, bănci de investiții și agenții de evaluare, ceea ce duce la o anumită continuitate în modul de analiză și evaluare a economiilor naționale.

În acest context, spune Stănescu, este important modul în care România își gestionează comunicarea cu instituțiile financiare internaționale și cu mediul investițional internațional: „Ține de felul în care România își gestionează comunicarea strategică cu instituțiile financiare internaționale, cu băncile de investiții și cu acest ecosistem profesional concentrat în centre financiare precum New York și Londra”.

Expertul a subliniat că semnalele publice transmise de guvernanți și relațiile politice cu partenerii occidentali pot influența percepția asupra stabilității economice, alături de indicatorii fiscali și economici propriu-ziși.

Ce înseamnă ratingul de țară și de ce este important

Ratingul de țară reprezintă evaluarea făcută de agențiile internaționale asupra capacității unui stat de a-și plăti datoriile și de a menține stabilitatea financiară.

Acest calificativ influențează direct costurile la care statul se poate împrumuta de pe piețele internaționale, dar și încrederea investitorilor în economia respectivă.

Un rating mai bun înseamnă, în general, dobânzi mai mici pentru împrumuturile statului, acces mai facil la finanțare și un climat mai favorabil pentru investiții. În schimb, o retrogradare poate duce la creșterea costurilor de finanțare, presiuni asupra monedei naționale și scăderea interesului investitorilor.

În august anul trecut, Fitch a decis menținerea ratingului suveran al României la nivelul BBB minus, cu perspectivă negativă, calificativ aflat la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
tanczos barna
3
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
centrala pe carbune
4
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
loto numere
5
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
Digi Sport
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lukoil
Guvernul Bolojan a instituit „supravegherea extinsă” asupra grupului Lukoil. Ce presupune asta
ccr curtea constitutionala
Ioana Dogioiu, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor: „Nu este doar o chestiune de PNRR, ci şi una de echitate”
trump
România este cea mai „pro Trump” țară din UE. Părerea românilor și față de Vladimir Putin, conform celui mai recent sondaj Gallup
Obiecte interzise în coletele internaționale. Ce nu au voie românii să trimită în străinătate prin poștă sau curier. Foto Shutterstock
Taxa de 25 lei pentru coletele din afara UE intră la prima raportare. Până când pot declara firmele de curierat livrările din ianuarie
Businessman,Briefcase,Document,Envelope,With,Dollar,Banknotes,On,White,Background.
România este inclusă în rândul statelor „cu democrații fragile” din punct de vedere al percepției asupra corupției
Recomandările redacţiei
ID333752_INQUAM_Photos_Cosmin_Enache
Incendiu puternic în Sectorul 6 al Capitalei: o femeie a murit, altă...
inflatie cos de cumparaturi si bani
Când devine recesiunea tehnică o „recesiune reală” și ce înseamnă...
martisor in forma de trifoi cu 4 foi, pe o frunza verde
Comuna care cheltuie 100.000 de lei pe „atenții” de Mărțișor. Primar...
profimedia-1073988451
Conferința de Securitate de la Munchen. Mark Rutte ironizează Rusia...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, despre o eventuală plecare: „Pentru mine, vă rog să mă credeți, va fi o ușurare”
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Alexandru Rogobete spune că nu va aviza Ordonanţa de Urgenţă dacă aceasta prevede tăieri de 10% la Sănătate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la...
Fanatik.ro
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Adevărul
Cum ar putea arăta lumea peste zece ani. Scenariile a aproape 450 de experți internaționali
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Poliția, comunicat oficial despre Mihai Stoica, a doua zi după Universitatea Craiova - FCSB
Pro FM
Thalia, trup de zeiță într-o rochie super mulată, cu un decolteu amplu, realizată de o româncă. Cât costă...
Film Now
Brendan Fraser şi Rachel Weisz revin cu "Mumia 4". A fost anunțată dată când filmul intră în cinematografe
Adevarul
„Capcana cu miere”. Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Contracandidatul...
Newsweek
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Gestul făcut de soția lui James Van Der Beek la scurt timp după moartea lui. Prietenii lor se tem că e...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online