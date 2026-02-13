Fitch va anunța astăzi, 13 februarie, evaluarea ratingului României. Nazare: „Mizăm pe confirmarea credibilității economice”

Agenția de evaluare financiară Fitch va publica astăzi, 13 februarie, după închiderea piețelor financiare, anunțul privind evaluarea ratingului suveran al României. Autoritățile române se așteaptă la menținerea calificativului actual și vizează, pe termen mediu, îmbunătățirea ratingului de țară.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, după întâlnirea avută marți la Guvern cu reprezentanții agenției, că România se așteaptă la o nouă confirmare a credibilității economice dobândite în ultimele luni.

„Fitch va publica anunțul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie, după închiderea piețelor și ne așteptăm la o nouă confirmare a credibilității dobândite în ultimele 6 luni. Mizăm în viitor nu doar pe menținerea ratingului, ci pe îmbunătățirea performanțelor și a calificativului de țară”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, în cadrul discuțiilor au fost prezentate măsurile care au permis reducerea deficitului bugetar anul trecut la 7,65% din PIB, sub ținta de 8,4%, în paralel cu menținerea unui nivel ridicat al investițiilor publice.

Oficialii români au subliniat că ajustarea fiscală a fost realizată prin disciplină bugetară și decizii economice adoptate în a doua parte a anului.

De asemenea, au fost analizate perspectivele economice și fiscale pentru 2026, cu accent pe rolul finanțărilor europene, inclusiv PNRR și mecanismul SAFE, în susținerea investițiilor și reducerea costurilor de finanțare ale statului.

Autoritățile consideră că aceste instrumente contribuie la menținerea ritmului de dezvoltare și la consolidarea stabilității financiare.

Ce înseamnă ratingul de țară și de ce este important

Ratingul de țară reprezintă evaluarea făcută de agențiile internaționale asupra capacității unui stat de a-și plăti datoriile și de a menține stabilitatea financiară.

Acest calificativ influențează direct costurile la care statul se poate împrumuta de pe piețele internaționale, dar și încrederea investitorilor în economia respectivă.

Un rating mai bun înseamnă, în general, dobânzi mai mici pentru împrumuturile statului, acces mai facil la finanțare și un climat mai favorabil pentru investiții. În schimb, o retrogradare poate duce la creșterea costurilor de finanțare, presiuni asupra monedei naționale și scăderea interesului investitorilor.

În august anul trecut, Fitch a decis menținerea ratingului suveran al României la nivelul BBB minus, cu perspectivă negativă, calificativ aflat la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor.

