Live TV

Fitch va anunța pe 13 februarie ratingul României. Alexandru Nazare: „Mizăm nu doar pe menținere, ci pe îmbunătățire”

Data publicării:
Alexandru Nazare.
Alexandru Nazare. Foto: Facebook
Din articol
Guvernul mizează pe fondurile europene

Agenția de evaluare financiară Fitch va publica pe 13 februarie decizia privind ratingul de țară al României, după închiderea piețelor, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook, după întâlnirea cu reprezentanții agenției, care a avut loc marți dimineață, la Guvern.

Ministrul a transmis că autoritățile mizează nu doar pe menținerea ratingului actual, ci și pe îmbunătățirea performanțelor economice și a calificativului de țară.

„Fitch va publica anunțul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie, după închiderea piețelor și ne așteptăm la o nouă confirmare a credibilității dobândite în ultimele șase luni. Așa cum am mai subliniat: mizăm în viitor nu doar pe menținerea ratingului, ci pe îmbunătățirea performanțelor și a calificativului de țară”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții Fitch, oficialii români au prezentat măsurile care au permis corecția deficitului bugetar în 2025, care s-a situat la 7,65% din PIB, sub ținta de 8,4%, asumată de Guvern în toamna anului trecut în relația cu Comisia Europeană.

Potrivit ministrului Finanțelor, reducerea deficitului a fost realizată în paralel cu un nivel record al investițiilor publice, prin disciplină bugetară și decizii considerate „coerente” în a doua parte a anului.

„Am subliniat faptul că reducerea deficitului a fost realizată concomitent cu un nivel record al investițiilor, prin disciplină bugetară și decizii coerente. Am discutat, de asemenea, despre perspectivele economice și fiscale pentru 2026, cu accent pe rolul finanțărilor europene, PNRR și mecanismul SAFE, în susținerea investițiilor publice și în reducerea costurilor de finanțare ale statului”, a precizat Nazare.

CITEȘTE ȘI: România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, sub ținta asumată cu Bruxelles-ul

Guvernul mizează pe fondurile europene

Ministrul este de părere că fondurile europene sunt esențiale pentru menținerea ritmului de dezvoltare și pentru consolidarea stabilității financiare.

„Aceste instrumente sunt foarte importante pentru menținerea ritmului de dezvoltare și pentru consolidarea stabilității financiare. Dialogul a confirmat încrederea investitorilor în direcția economică a României, bazată pe măsuri credibile, reforme clare și predictibilitate”, a transmis ministrul Finanțelor.

La întâlnirea cu reprezentanții Fitch au participat premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au avut loc în cadrul procesului periodic de evaluare a evoluțiilor economice și fiscale ale României.

În august anul trecut, Fitch a decis să mențină ratingul suveran al României la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă.

CITEȘTE ȘI: Ilie Bolojan a discutat la Guvern cu reprezentanții agenției de rating Fitch. PSD pune condiții la acceptarea Pachetului 3 de măsuri

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte morți într-un accident auto pe DN6, în Timiș. Victimele erau suporteri PAOK...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
Final de "telenovelă"! Transferul lui Marius Ștefănescu a fost anunțat în direct
Digi Sport
Final de "telenovelă"! Transferul lui Marius Ștefănescu a fost anunțat în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grafic urcare bancnote lei
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, sub ținta asumată cu Bruxelles-ul
Maia Sandu și Nicușor Dan isi strang mainile
Maia Sandu insistă: aș vota pentru reunirea cu România. Argumentul adus în cadrul Consiliului Europei
alexandru nazare la guvern
Cum evaluează ministrul Finanțelor creșterea economică pentru 2026: abordare „precaută” din partea lui Nazare. Anunț despre inflație
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a discutat la Guvern cu reprezentanții agenției de rating Fitch. PSD pune condiții la acceptarea Pachetului 3 de măsuri
barbat cu barba, acoperit cu patura și cu termometrul in mana vorbind la telefon
De la 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Ce pierd angajații și ce probleme apar pentru firme
Recomandările redacţiei
Claudiu Manda
Numărul doi din PSD îl amenință pe Bolojan cu moțiune de cenzură după...
inundatii Drumul Fermei 121016
Viituri după ploile torențiale, în Dolj: doi oameni luați de ape...
India EU
„Mama tuturor acordurilor” este gata. India și UE au parafat...
Untitled
Momentul accidentului de pe DN6, soldat cu șapte morți: microbuzul...
Ultimele știri
Cazul pădurii de la Băile Felix: firma care se ocupă de tăierea copacilor se va alege cu dosar penal. Constatările Gărzii Forestiere
Rheinmetall intenționează să construiască o rețea germană de sateliți. „Starlink militar pentru Bundeswehr”
China vrea legături mai strânse cu Rusia „pentru a aduce o energie pozitivă securităţii mondiale”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Detalii despre tensiunile dintre regina Elisabeta și prințul Philip. Momentul care i-a șocat pe cei din jur...
Cancan
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
Fanatik.ro
„Moment trist pentru istorie!”. Cum a ajuns o echipă din România campioana Ungariei la fotbal
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Cine sunt cei 7 morți din accidentul tragic care s-a produs în apropiere de Lugoj. Microbuzul se îndrepta...
Adevărul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Playtech
Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani! Cum a fost filmat când sala era goală, neputinţa îşi spune...
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
"Sper să-și reconsidere decizia!" Aryna Sabalenka, revoltată de interdicția impusă la Australian Open
Pro FM
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, planuri mărețe după aproape 5 ani de căsnicie: „Ne gândim să ne mărim...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”
Newsweek
Pensionar decedat învinge Casa de Pensii. A obținut bani în plus pentru că a muncit în condiții speciale
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...