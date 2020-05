Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat vineri, în direct la Digi24, că deși România s-a descurcat bine în această perioadă de criză sanitară, este în continuare o perioadă dificilă. Întrebat despre mărirea pensiilor de la 1 septemrbie, ministrul Finanțelor spune că „orice derapaj ne poate arunca în criză” și ca va prezenta mai multe scenarii guvernului, urmând ca decizia să fie una politică. Cîțu s-a arătat mulțumit de datele pe primul trimestru care arată o creștere economică de 0,3% faţă de trimestrul anterior.

„Economia a răspuns perfect la măsuri chiar dacă suntem într-o situație de criză, am reușit să atenuăm. Am reușit să limităm efectul negativ. Dacă avem primul trimestru pozitiv avem șanse foarte mari să evităm o recesiune tehnică. Au răspuns foarte bine anumite sectoare din economie, retail, industria, dar și consumatorul român și asta pentru că nu am închis restaurantele complet, am lăsat livările”, a declarat Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor susține că un mix între politica fiscală și cea monetară a dus la reducerea efectelor crizei generate de pandemia de coronavirus. Cîțu se așteaptă la o revenire pe creștere a economiei în trimestrul al 3-lea.

„Au răspuns foarte bine anumite sectoare din economie, retail, industria, dar și consumatorul român și asta pentru că nu am închis restaurantele complet, am lăsat livările. Am învățat din criza din 2008. Am injectat bani în economie, BNR a redus dobânzile și sper să continue în acest fel. Acest mix a pus frână acestei căderi și acum sper să avem acea revenire din trimestrul 3”, a spus ministrul.

Florin Cîțu avertizează totuși că nu am trecut peste criză și că, deși piețele financiare dau semne de revenire, sunt importante măsurile economice din perioada următoare, precum și găsirea unor surse de finanțare a deficitului.

„Nu am trecut peste criză. Trimestrul 2 este o provocare. Contează ca IMM Invest să fie un program de succes și să avem o politică monetară relaxată. Vom relaxa în ordine inversă restricțiile pe care le-am impus și în același timp continuăm să plătim șomajul tehnic și găsim soluții de finanțare. Noi putem să garantăm acele afaceri unde vedem perspectivă alături de sistemul financiar bancar, dar până la urmă antreprenorii sunt cei care știu unde să investească. Piețele financiare arată semne ușoare de revenire. Încrederea revine. Este o perioadă dificilă dar este pentru prima dată când am abordat măsurile pe o bază reală a datelor din economia reală. Măsurile vor fi adaptate la aceste informații”, susține ministrul Finanțelor.

Întrebat în legătură cu creșterea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie, ministrul este de părere că „orice derapaj ne poate arunca în criză”.

„Rămânem la aceeași interpretare. Suntem la 6,7% deficit, provacarea e să găsim resurse pentru finanțarea acestui deficit. Dar trebuie să luăm zi cu zi, săptămână cu săptămână. Suntem totuși într-o perioadă de criză. Am reușit să eliminăm o mare parte dintre scenariile apocaliptice. Am prezentat câteva scenarii cu riscurile aferente premierului. Vom lua cea mai bună decizie pentru ca pe termen lung să putem plăti aceste pensii. Trebuie să ne gândim și la riscuri, dar decizia va fi una politică. Orice derapaj ne poate arunca în criză”, a completat ministrul Finanțelor.

