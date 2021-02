Florin Cîțu: Oprim hemoragia banului public. Unele companii s-ar putea să nu supraviețuiască

Premierul Florin Cîțu a spus sâmbătă că în alcătuirea bugetului pe 2021 va ține seama de oprirea „hemoragiei banului public” și a anunțat restructurarea companiilor de stat, avertizând că unele dintre acestea s-ar putea să nu supraviețuiască.

„Sunt acele companii de stat care au pierderi de ani de zile. Trebuie să spunem stop. Am spus: stop, ajunge, aici oprim această hemoragie a banului public şi bătaia de joc asupra banului public; cheltuielile cu subvenţiile s-au dublat şi acestea în perioada 2016-2020, dar nu am văzut o performanţă mai bună a acestor companii. Din contră, am văzut adâncirea pierderilor. Aşa că aceste companii de stat, care au pierderi, trebuie să vină cu un program de restructurare, dacă vor să mai fie susţinute”, a declarat Florin Cîțu.

El a spus că subvenţiile nu vor mai fi la nivelul anului trecut. „Companiile de stat cu pierderi care vor să beneficieze de subvenţii de la buget trebuie să vină cu un program de reformă, de restructurare, care să arate că pot să meargă, să fie pe profit în câţiva ani de zile. Dacă nu, nu vor primi subvenţiile şi vor trebui să se descurce cu banii pe care îi au”, a punctat șeful executivului.

El a arătat că anul trecut compania TAROM a făcut acest pas al restructurării și începe să aibă rezultate bune. „Se poate face acest lucru. Multă lume a spus că nu se poate. Uitaţi-vă la TAROM - se restructurează, primeşte finanţare în continuare şi aşa vom face cu toate companiile de stat. Este posibil ca unele dintre ele să nu supravieţuiască sau unii dintre managerii care au administrat prost companiile în aceşti ani să nu supravieţuiască. Dar acesta e preţul pe care trebuie să îl plătească, dacă vrem să mergem mai departe”, a avertizat șeful Guvernului.

„Bugetul este o provocare pentru orice coaliţie, mai ales că suntem oameni politici. Am spus clar care sunt criteriile de la care pornim cu bugetul pe anul acest – fără risipa banului public. V-am dat câteva exemple – cheltuielile de personal s-au dublat în 4 ani de zile şi nu cred că performanţa celor care dublează în administraţie publică s-a dublat în această perioadă. De aceea, în acest an am vorbit de câteva reforme. Una dintre reforme este o reaşezare a legii salarizării unitare, în care să legăm veniturile celor din administraţia publică de performanţă. Este momentul să facem acest lucru, nu doar să promitem că vom creşte salariile în fiecare an şi fără să cerem ceva la schimb. Nu o cerem doar noi, o cer românii. Toţi românii vor un aparat public performant. Şi nu trebuie să ne fie frică să spunem acest lucru. De aici pornim cu acest buget”, a mai spus Florin Cîţu.

Premierul Florin Cîţu a arătat că, din datele identificate până-n acest moment, cheltuielile cu sporurile în sistemul bugetar reprezintă în jur de 600 de milioane de lei şi a anunțat că urmează ca, cel mai probabil de luni, să fie puse în dezbatere publică modificările avute în vedere în acest sector. Întrebat când ar putea apărea o decizie legată de sporurile bugetarilor şi mai exact de sporurile prefecţilor care sunt în continuare în plată, Cîţu a spus: „La buget, bineînţeles, şi multe dintre ele vor dispărea”.

