Președintele IMM România, Florin Jianu, a declarat miercuri, la Digi24, după întâlnirea avută cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, că economia României pierde aproximativ 63,8 milioane de euro în fiecare zi din cauza crizei politice și a lipsei unui guvern funcțional. Acesta avertizează că efectele se resimt deja în mediul de afaceri: concurența neloială a devenit principala problemă a IMM-urilor, firmele încep să concedieze mai mulți oameni decât angajează, iar aproape toate sectoarele economiei înregistrează scăderi.

Întrebat la Digi24 despre întâlnirea pe care a avut-o cu Sorin Grindeanu, Florin Jianu a precizat că discuțiile au avut loc la invitația PSD, alături de reprezentanții Confederației Concordia. Acesta spune că mediul de afaceri le-a transmis politicienilor că România are nevoie de un dialog între toate partidele și de un pact social și economic.

„Întâlnirea a avut loc ca urmare a invitației PSD, atât pentru IMM România, cât și pentru Concordia, cele două confederații patronale reprezentative. La întâlnire am început cu acest lucru și am și sfârșit cu același lucru, și anume cu invitația ca toate forțele politice, reprezentanții mediului de afaceri și reprezentanții mediului universitar să se așeze la aceeași masă, nu să ne vedem separat și, la sfârșit, să avem un pact social și economic de care România are nevoie. Pentru că se pare că, în acest moment, dialogul politic nu numai că este în impas, dar a devenit aproape imposibil. Este imposibil de rezolvat această ecuație, dacă vreți să vorbesc în termeni matematici, în care sunt mult prea multe condiționalități: cine nu vorbește cu cine, cine nu vrea să fie la guvernare cu cine și, la sfârșit, uităm, de fapt, de România. Uităm că pierdem, așa cum ați menționat, 63,8 milioane de euro în fiecare zi fără un guvern în funcție”, a declarat Florin Jianu.

Cartea Albă a IMM-urilor: concurența neloială a urcat pe primul loc

Președintele IMM România a prezentat și concluziile celei de-a XXIV-a ediții a Cartei Albe a IMM-urilor, arătând că antreprenorii consideră concurența neloială cea mai mare problemă cu care se confruntă în prezent.

„Noi astăzi am lansat cea de-a XXIV-a ediție a Cartei Albe a IMM-urilor și am sesizat câteva lucruri, și anume faptul că pe primul loc în dificultățile întâmpinate de IMM-uri a apărut concurența neloială. Deci, atenție, pe primul loc. Asta înseamnă economie gri, asta înseamnă bani la negru, asta înseamnă un guvern care creează și el concurență neloială mediului privat prin taxări mult prea mari, dacă e să vorbim de muncă, sau prin faptul că nu își plătește arieratele către mediul de afaceri. În egală măsură, lipsește cash-ul din economie, lipsește disponibilitatea de numerar. Pe locul trei, ca nevoi, găsim neplata facturilor de către terți. Asta blochează economia”, a spus Jianu.

Acesta a afirmat că piața muncii traversează o situație fără precedent din ultimii aproape 20 de ani, iar firmele mici și mijlocii sunt nevoite să reducă personalul.

„Am mai sesizat un lucru care continuă în acest an și probabil se va acutiza în următoarea perioadă, și anume sporul negativ privind angajările. Adică sunt mai mulți oameni care sunt dați afară decât oameni care sunt angajați în acest moment în sectorul IMM. Este un lucru pe care nu l-am mai văzut din perioada 2008-2010, perioada crizei anterioare. Cea mai valoroasă resursă dintr-o companie este resursa umană. Nimeni, într-un moment sau altul, oricât ar fi el de dificil, nu își dorește să dea afară oameni. Aveam un spor pozitiv. În medie, în zona microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici aveam între patru și șase oameni care se angajau pe companie și unu până la trei, poate maximum cinci, oameni care plecau din companie. Deci exista întotdeauna un spor pozitiv, de cel puțin un angajat. Asta însemna că se creau locuri de muncă, contracte suplimentare. În acest moment, sporul este negativ. Avem, în medie, trei oameni care se angajează și aproape patru care pleacă. Vedem acest lucru și din numărul disponibilizărilor, dar și din rata oficială a șomajului publicată de INS, care este în creștere. Și niciodată nimeni nu își dorește ca oamenii să plece acasă. Din contră, antreprenorii își doresc crearea de locuri de muncă, fidelizarea oamenilor și salarii mai bune. Dar toate aceste lucruri vin la pachet cu competitivitatea”, a explicat președintele IMM România.

„Construcțiile mai țin economia funcțională”

Întrebat care sunt sectoarele cele mai afectate, acesta a declarat că singurul domeniu care mai susține în prezent economia este cel al construcțiilor, datorită proiectelor finanțate prin PNRR. În schimb, agricultura, industria, serviciile, comerțul și chiar IT-ul înregistrează scăderi.

„Foarte multe domenii de activitate. Și vă spun un lucru aici, la dumneavoastră în emisiune, în premieră. Domeniul care mai ține economia funcțională în acest moment este domeniul construcțiilor și ne referim la contractele, în principal pe PNRR, de infrastructură, care se vor termina în două luni. Celelalte domenii sunt aproape toate pe minus: agricultura, serviciile, comerțul, industria. Chiar și IT-ul este pe minus în acest moment”, a concluzionat Florin Jianu.

Editor : A.D.