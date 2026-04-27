Florin Manole va preda proiectul legii salarizării ministrului interimar Dragoș Pîslaru: „Nimeni nu va pierde din venituri"

Data publicării:
Ministrul Muncii, Florin Manole
Fostul ministru al Muncii Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Nimeni nu pierde bani, iar sistemul este reorganizat” Valoare de referință și condiționarea de spațiul fiscal

Fostul ministru al Muncii din partea PSD, Florin Manole, a anunțat că va preda personal ministrului interimar Dragoș Pîslaru proiectul legii salarizării unitare din sistemul public, aflat într-un stadiu avansat. Documentul urmează să fie analizat și discutat în perioada următoare, în contextul în care reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Am făcut un prim draft al acestei legi, foarte avansat, pe care ministrul interimar îl va găsi astăzi când va veni în minister. I-l voi preda personal și vom comunica despre acest proiect. Vreau să vă asigur că voi colabora pentru acest deziderat, pentru a avea o lege bună la finalul tuturor consultărilor”, a declarat fostul ministru.

„Nimeni nu pierde bani, iar sistemul este reorganizat”

Florin Manole susține că noua lege are ca principiu de bază menținerea veniturilor pentru toți angajații din sistemul public, dar și corectarea dezechilibrelor existente.

„În primul rând, am făcut o nouă lege în care nimeni să nu piardă din venituri”, a afirmat acesta, adăugând că actualul sistem este „complet dezorganizat”, cu peste 100 de modificări doar în domeniul sănătății și asistenței sociale.

Proiectul propune rearanjarea grilelor de salarizare în funcție de importanța și complexitatea muncii, dar și de indicatorii specifici fiecărui domeniu.

Un alt obiectiv este reducerea discrepanțelor dintre salariile din sistemul bugetar. Potrivit fostului ministru, raportul dintre cel mai mic salariu de bază și indemnizația președintelui va scădea de la 1 la 12, cât este în prezent, la 1 la 8.

În același timp, proiectul prevede eliminarea unei mari părți a sporurilor și reducerea plafonului total al acestora de la 30% la 20%, în încercarea de a simplifica și echilibra sistemul de remunerare.

Valoare de referință și condiționarea de spațiul fiscal

Aplicarea noii legi va avea la bază o valoare de referință de 4.325 de lei, echivalentă cu salariul minim pe economie estimat pentru 1 iulie 2026. Această abordare ar urma să decupleze creșterile salariale din sistemul public de evoluția salariului minim.

„Vom decupla astfel creșterile viitoare din sistemul de salarizare bugetar de creșterea salariului minim pe economie. Aceasta a fost una dintre principalele probleme care au împiedicat aplicarea politicii publice în forma anterioară”, a explicat fostul ministru, subliniind că niciun salariu nu va coborî sub nivelul minim.

Finalizarea legii depinde însă de evaluarea Ministerului Finanțelor privind spațiul fiscal disponibil. „Este nevoie să ne încadrăm în limitele acordurilor cu Comisia Europeană. Am încercat să facem un proiect care să nu pună în pericol aceste ținte, dar care să corecteze cât mai multe dintre inechitățile din sistem”, a spus Manole.

La prezentarea bilanțului mandatului său, acesta a subliniat că prioritatea a fost evitarea unui impact social negativ în contextul constrângerilor bugetare.

„Nu există protecție socială mai bună decât un loc de muncă. Am făcut totul pentru ca deficitul bugetar să nu genereze un dezastru social. Am fost ministrul Muncii și al Solidarității Sociale, nu al concedierilor”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.

