FMI a redus prognoza de creștere economică a României la 0,7% în 2026, de la 1,4%. Ce estimări are pentru inflație

Fondul Monetar Internațional (FMI) a redus semnificativ prognoza de creștere economică a României pentru 2026, de la 1,4% la 0,7%, însă estimează o accelerare a economiei în 2027, când avansul ar urma să ajungă la 2,5%, potrivit celui mai recent raport „World Economic Outlook” (WEO), publicat marți.

În același raport, FMI a revizuit în sus și prognoza privind inflația. Astfel, rata anuală a inflației este estimată la 7,8% în 2026, față de 6,7% cât indica prognoza din toamnă.

Pentru anul 2027, instituția estimează o temperare a inflației, până la 3,9%.

În ceea ce privește dezechilibrele externe, FMI se așteaptă la o reducere a deficitului de cont curent al României. Pentru 2026, deficitul este estimat la 6,8% din PIB, în scădere de la 8% în 2025.

Cu toate acestea, noua prognoză indică o ajustare mai lentă decât se estima anterior, când instituția anticipa un nivel de 6,6% pentru acest an. Pentru 2027, deficitul de cont curent ar urma să coboare la 6,2%.

Pe piața muncii, rata șomajului este prognozată la 6% în 2026 și la 5,9% în 2027. Estimarea pentru acest an este ușor mai ridicată față de prognoza anterioară, care indica un nivel de 5,8%.

Mii de oficiali financiari din întreaga lume se reunesc în această săptămână la Washington pentru reuniunile de primăvară ale Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional, în umbra războiului dintre Statele Unite, Israel şi Iran, care ameninţă să încetinească creşterea economică globală şi să alimenteze inflaţia. 

