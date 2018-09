FMI către Marea Britanie: Brexitul fără acord va contracta economia. Oricum ar fi, nu va fi mai bine

Economia britanică se va contracta, dacă ţara părăseşte anul viitor Uniunea Europeană fără un acord privind Brexitul, iar serviciile financiare vor avea de suferit în cazul oricărui acord, se arată în raportul anual al Fondului Monetar Internaţional (FMI), transmite Reuters.





FMI se aşteaptă ca PIB-ul Regatului Unit să urce cu 1,5% în 2018 şi în 2019, dacă se ajunge la un acord cuprinzător privind Brexitul, comparativ cu un avans de 1,75% în cazul rămânerii în UE, situaţie în care serviciile financiare nu vor fi afectate.



Lipsa unui acord cu UE va duce la o contracţie, a avertizat luni directorul general al FMI, Christine Lagarde.



"Cu cât plecarea va fi mai turbulentă, cu atât vor fi mai grave consecinţele. Daţi-mi voie să fiu clară: comparativ cu situaţia de astăzi a Marii Britanii, de membru al pieţei unice europene, toate posibilele scenarii privind Brexitul vor duce la costuri pentru economie şi, la un nivel mai redus, pentru întreaga Uniune Europeană", a afirmat oficialul FMI, adăugând: "Cu cât sunt mai mari impedimentele la adresa comerţului în noua relaţie, cu atât vor fi mai costisitoare. Ar trebui să fie destul de evident, dar se pare că uneori nu este".



Fondul Monetar Internaţional a apreciat că există o gamă "descurajator de mare" de probleme care trebuie rezolvate înainte de Brexit.



Creşterea Regatului Unit - a cincea economie globală - a încetinit după referendumul din iunie 2016, iar PIB-ul nu reuşeşte să înregistreze acelaşi ritm ca alte state dezvoltate.



Ministrul Britanic de Finanţe, Philip Hammond, prezent la conferinţa de presă alături de Christine Lagarde, a declarat că Executivul "trebuie să acorde atenţie" avertismentelor FMI privind Brexitul.



Şi premierul Theresa May a avertizat că alternativa la acordul ei cu Uniunea Europeană privind Brexit-ul este "niciun acord".



Marea Britanie urmează să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie 2019, însă nu există până acum un acord privind ieşirea totală din UE. Opozanţii premierului Theresa May se învârt în jurul problemei, iar unii dintre parlamentari insistă pentru organizarea unui nou referendum, după cel din 2016. Opozanţi ai şefei Guvernului, din Partidul Conservator, au ameninţat că vor vota împotriva unui acord, dacă May nu este dispusă la compromis.



"Cred că alternativa la asta ar fi niciun acord", a declarat Theresa May, pentru BBC.



Dezbaterea privind rămânerea Marii Britanii într-o uniune vamală cu UE a devenit unul dintre subiectele controversate în dosarul Brexit. O uniune vamală care stabileşte tarife externe pentru bunuri importate de UE şi permite libera circulaţie a acestora ar oferi o soluţie la problema evitării unei 'frontiere dure'.



Marea Britanie, UE şi Dublinul s-au pronunţat pentru păstrarea unei 'frontiere deschise' între Republica Irlanda şi provincia Irlanda de Nord după Brexit, însă ele nu au reuşit să ajungă la un acord privind modalitatea în care s-ar putea realizat acest lucru.



Ziarul The Times a relatat că negociatorul-şef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, lucrează la un nou text care descrie modul de utilizare a tehnologiei pentru minimizarea controalelor la frontieră.



El a declarat săptămâna trecută că un acord privind Brexit-ul este posibil ''în decurs de şase sau opt săptămâni'', dacă negociatorii sunt realişti în cererile lor.

