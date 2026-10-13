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FMI reduce puternic prognozele pentru România. Recesiune în 2026 şi revenire mai lentă în 2027. Condiţiile mai dure pe piaţa muncii

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Din articol
Previziuni pentru economia globală

Fondul Monetar Internaţional și-a revizuit puternic estimările privind economia României, preconizând o recesiune în acest an şi o revenire mai lentă în 2027 decât anticipa iniţial.

Economia României este aşteptată acum să scadă cu 0,5% în 2026, comparativ cu un avans de 0,7% estimat în primăvară. Noua estimare este în linie cu cea a Băncii Mondiale, de asemenea revizuită recent în scădere, conform datelor analizate de Profit.ro și citate de News.ro.

Comisia Europeană îşi va publica previziunile economice actualizate luna viitoare. În precedentul raport, publicat în mai, Comisia a estimat o creştere de 0,1% pentru economia României în 2026.

FMI şi-a revizuit şi prognoza pe 2027 pentru România, anticipând acum o creştere economică de 2,2%, faţă de un avans de 2,5% estimat anterior.

Instituţia financiară estimează o inflaţie medie la 8,2% în România în acest an şi la 4,1% în 2027, peste ratele anuale de 7,8% şi, respectiv, 3,9% preconizate în primăvară.

Deficitul de cont curent ar urma să se adâncească la 7% din PIB în 2026, în urcare cu 0,2 puncte procentuale faţă de prognoza anterioară, şi să se reducă la 6,7% din PIB anul viitor. Condiţiile din piaţa muncii sunt de asemenea aşteptate să se înrăutăţească, rata şomajului fiind estimată să urce la 6,5% în acest an, comparativ cu o rată de 6,1% înregistrată în 2025 şi de 6% preconizată anterior de FMI.

Previziuni pentru economia globală

Potrivit instituţiei financiare internaţionale, singurele state din Europa, atât cea avansată cât şi cea emergentă, care vor înregistra în acest an o contracţie a Produsului Intern Brut sunt România (minus 0,5%) şi Irlanda (minus 1%). La nivel general, Europa va înregistra în acest an o creştere economică de 1,4% în 2026 şi un avans de 1,7% în 2027, relatează Agerpres.

Previziunile au fost publicate cu prilejul reuniunilor de toamnă ale Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi Băncii Mondiale (BM), care se desfăşoară săptămâna aceasta la Bangkok (Thailanda).

La nivel global, Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a îmbunătăţit uşor estimările de creştere globală pentru 2026, descriind o economie globală prinsă între creşterea preţurilor la energie şi boom-ul investiţiilor în AI. Conform celor mai recente previziuni, prezentate la Bangkok, FMI se aşteaptă ca economia mondială să înregistreze în acest an o creştere de 3,1% (cu 0,1 puncte procentuale peste de previziunile din iulie), faţă de 3,5% în 2025, înainte de a accelera la 3,4% în 2027 (nemodificată).

Revizuirea provine din performanţa puternică a economiilor avansate, în special din Asia, stimulate de boom-ul investiţiilor în inteligenţă artificială: SUA (creştere aşteptată de 2,3%, neschimbată în ciuda şocului energetic), Taiwan (10,7%), Coreea de Sud (3,3%) şi altele.

În schimb, economiile emergente suferă de pe urma creşterii preţurilor la hidrocarburi, declanşate de conflictul din Orientul Mijlociu, pe care încearcă să o atenueze prin subvenţii care le epuizează şi mai mult resursele bugetare deja limitate.

În acelaşi timp, ţările importatoare de energie care nu sunt expuse la creşterea IA rămân cele mai vulnerabile: o traiectorie cu două viteze, observă Fondul.

"Economia globală a demonstrat rezistenţă, dar această rezistenţă este pusă la încercare, cu riscuri de scădere", avertizează Silvana Tenreyro, economist-şef al FMI.

Săptămâna trecută, Banca Mondială a dat publicităţii propriile sale previziuni, conform cărora economia românească ar urma să se contracte cu 0,5% anul acesta, din cauza consolidării fiscale şi a costurilor mai ridicate cu energia. O redresare a veniturilor reale şi încetinirea inflaţiei ar trebui să ajute la redresarea creşterii la aproximativ 1,9% în 2027 - 2028, după declinul din 2026.

Editor : M.B.

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