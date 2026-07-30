Live TV

Fondurile Rabla Auto pentru mașinile electrice s-au terminat în 10 zile. Înscrierile continuă pentru celelalte categorii

Data publicării:
masini la reciclare
Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Aproape 19.000 de dosare depuse în program

Bugetul de 120 de milioane de lei alocat achiziției de autoturisme electrice prin Programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat după doar 10 zile de la lansare, a anunțat joi Ministerul Mediului. În acest interval au fost depuse 6.724 de dosare, în valoare totală de peste 120 de milioane de lei. Înscrierile continuă însă pentru autovehiculele cu motor termic și hibride.

Potrivit Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, valoarea totală a cererilor depuse pentru autovehiculele electrice a ajuns la 120,017 milioane de lei, depășind astfel bugetul disponibil.

„Fondurile alocate autovehiculelor electrice prin Programul Rabla Auto 2026 au fost epuizate în 10 zile de la lansare. Bugetul de 120 de milioane de lei destinat autovehiculelor electrice a fost epuizat astăzi, 30 iulie, după depunerea a 6.724 de dosare, în valoare totală de 120,017 milioane de lei”, a transmis ministerul pe pagina sa de Facebook.

În schimb, persoanele interesate își pot depune în continuare dosarele pentru achiziția de autovehicule cu motor termic și hibride.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aproape 19.000 de dosare depuse în program

Până în prezent, în cadrul celor trei componente ale Programului Rabla Auto 2026, autovehicule electrice, autovehicule cu motor termic și motociclete, au fost depuse în total 18.628 de dosare.

Ministerul Mediului a precizat că este posibil ca, pe parcursul acestui an, să redevină disponibile fonduri pentru autoturismele electrice, în cazul în care o parte dintre beneficiari renunță la tichetele rezervate.

„Pe parcursul acestui an este posibil să redevină disponibile sume pentru achiziţia de autovehicule electrice, în funcţie de numărul beneficiarilor care renunţă la tichetele rezervate. De asemenea, în cazul unei rectificări bugetare, o eventuală suplimentare va putea fi analizată în funcţie de execuţia şi performanţa celorlalte programe finanţate prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Orice sumă care va deveni disponibilă şi orice eventuală suplimentare a bugetului vor fi comunicate public”, a transmis instituția.

Interesul pentru program a fost ridicat și în cazul motocicletelor. Bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziției de motociclete și motociclete electrice a fost epuizat în doar nouă minute de la deschiderea sesiunii.

În cadrul ediției din acest an, persoanele fizice pot beneficia de ecotichete de 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hibrid ori o motocicletă electrică, 12.000 de lei pentru un autoturism hibrid și 10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
1
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
apa scazuta la dunare
2
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Pierre-Henri Chuet
4
Anchetă de trădare în Franța: un fost pilot francez de avioane de vânătoare Rafale...
Accident
5
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Digi Sport
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
buzoianu barna
Proiectul privind infracțiunile de mediu: Guvernul promite garanții pentru fermierii care folosesc legal apa
lac paltinu
Min. Mediului, despre riscul de inundații în Prahova și Dâmbovița: sunt rezerve de atenuare a viiturilor la barajele Paltinu şi Măneciu
rable dezasamblate
Probleme la înscrierea în programul Rabla 2026 cu cartea electronică de de identitate. Precizările AFM
rable stivuite într-un cimitir de mașini
Programul Rabla Auto 2026: peste 11.800 de dosare au fost depuse în primele două ore. Câți bani mai sunt disponibili
BUCURESTI - BPN PSD - 11 AUG 2025
Daniel Zamfir (PSD), atac la Diana Buzoianu după controalele de pe litoral: „E ca un vampir. Trăiește din sânge pe pereți”
Recomandările redacţiei
Mihailo Podoliak
Mihailo Podoliak, consilierul lui Zelenski, pentru Digi24.ro...
aeronava f-18 al spaniei, in zbor
NATO trimite în România avioane F-18 din Spania, elicoptere...
sigla psd
PSD mută scandalul pe legea salarizării publice la Bruxelles...
Flying object explodes in eastern Poland
Ce se știe despre racheta rusească prăbușită în Polonia, care a...
Ultimele știri
Melania Trump anunță un nou acord pentru repatrierea copiilor separați de familii în războiul din Ucraina
Armata rusă ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei, pentru prima dată în ultimul an
(P) Un dispozitiv din casa ta te poate costa mult mai mult decât crezi. Iată cum poți ține sub control cheltuielile de imprimare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi a născut a cincea fetiță. Ce nume a primit micuța și ce detaliu emoționant o leagă de surioarele...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Mădălina Ghenea a încins internetul în ziua în care FCU Craiova, echipa sa favorită, a revenit în fotbal
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB în meciul decisiv cu Auda. Pădurariu e titular, așa cum a anunțat Fanatik! Update...
Adevărul
Două roiuri de meteori ajung la apogeu. Spectacol pe cer în noaptea de joi spre vineri
Playtech
Cine poate fi încorporat în România în caz de război. De ce au fost chemaţi tinerii în Armată
Digi FM
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Fostul membru AXXA stârnise controverse după ce a ținut post negru 40...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Craioveanu bagă mâna în foc: "Nicio echipă din România! Nici măcar FCSB"
Pro FM
Anca Țurcașiu, noi imagini inedite alături de partenerul ei, la malul mării. Fanii au fost cuceriți: „Așa...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce părere ar avea Johnny Depp despre filmul care îi marchează revenirea la Hollywood: „O șansă care apare o...
Adevarul
Pericol pentru securitatea energetică globală: atac cu drone asupra a două petroliere în Marea Neagră
Newsweek
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
Mihai Trăistariu, exasperat de turiștii de pe litoral. Ce îi dispare din apartamente și ce obiecte ajunge să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este "dirty soda", băutura care face furori pe internet, dar îi îngrijorează pe medici: "Este un dezastru...
Digi Animal World
Un câine a distrus drona vecinului, iar cazul a ajuns în instanță. Ce a decis judecătorul
Film Now
A trăit în mașină înainte să ajungă la Hollywood, apoi a câștigat două premii Oscar. Viața a încercat-o de...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...