Forintul ungar, la maximul ultimilor patru ani după înfrângerea lui Orban. „Victoria opoziției poate aduce miliarde de euro de la UE”

grămadă de bancnote de forinți ungari
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Fonduri europene și reluarea relațiilor cu Bruxelles

Forintul ungar s-a apreciat puternic luni dimineață, după ce premierul Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea la alegerile de duminică, în urma unei victorii decisive a opoziției pro-europene. Investitorii mizează că schimbarea politică va duce la deblocarea unor finanțări de miliarde de euro din partea Uniunii Europene, potrivit Bloomberg.

Moneda ungară s-a apreciat cu 1,9%, până la 367,65 forinți pentru un euro, atingând cel mai ridicat nivel din aprilie 2022.

Evoluția confirmă pariurile investitorilor, care se poziționaseră deja pentru o victorie istorică a partidului Tisza, condus de Peter Magyar.

Cu aproape 99% din voturi numărate, formațiunea Tisza este pe cale să obțină o majoritate de două treimi în Parlament, ceea ce îi va permite să adopte rapid reforme și să demonteze sistemul construit de Orban în 16 ani de putere.

Rezultatul este interpretat ca un refuz al modelului de „democrație iliberală” promovat de Orban, susținut de lideri precum Donald Trump și Vladimir Putin.

Analiștii consideră că victoria opoziției ar putea duce la o dezghețare a relațiilor dintre Budapesta și Bruxelles și la deblocarea fondurilor europene înghețate din cauza disputelor privind statul de drept.

Potrivit estimărilor, ar putea fi eliberate fonduri de aproximativ 17 miliarde de euro, precum și acces la împrumuturi cu dobânzi reduse, inclusiv pentru cheltuieli de apărare.

„Ne putem aștepta la o dezghețare semnificativă a relațiilor între Budapesta și Bruxelles”, a declarat Michal Jozwiak, analist la Ebury.

O supermajoritate pentru partidul Tisza ar putea susține în continuare aprecierea forintului și creșterea piețelor financiare.

Noua guvernare a promis și măsuri pentru aderarea la zona euro, ceea ce ar putea reduce costurile de împrumut ale Ungariei, în prezent printre cele mai ridicate din UE, cu randamente de aproximativ 7% pentru obligațiunile pe 10 ani.

„Piața ar putea avea încă motive să prelungească aprecierea forintului”, a declarat Frantisek Taborsky, analist la ING Bank, adăugând că trendul ar putea continua chiar și într-un context global marcat de incertitudini, inclusiv după eșecul negocierilor dintre SUA și Iran.

