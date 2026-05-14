Fostul șef al Direcției Silvice Arad a pierdut definitiv procesul cu Romsilva. Instanța îl obligă să returneze bonusul de pensionare

Data publicării:
Fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan. Sursa: Profimedia Images

Fostul director al Direcţiei Silvice Arad, Teodor Ţigan, a pierdut definitiv procesul prin care contesta decizia de concediere şi obligaţia de a restitui bonusul de pensionare încasat de la Romsilva. Curtea de Apel Timişoara i-a respins apelul formulat împotriva unei sentinţe a Tribunalului Arad, care îl obliga să returneze aproape 300.000 de lei.

„Respinge apelul declarat de către apelantul-reclamant-pârât-reconvenţional Ţigan Teodor împotriva Sentinţei civile nr. 1155/12.12.2025 pronunţate de Tribunalul Arad (...). Respinge cererea apelantului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în apel. Ia act de faptul că intimata şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Definitivă”, se arată în soluţia pe scurt publicată joi pe portalul instanţelor de judecată.

În decembrie 2025, Tribunalul Arad a constatat „nulitatea actelor adiţionale la contractul de muncă nr. 7047/14.06.2024 şi nr. 3494/13.03.2023” încheiate între Teodor Ţigan şi Romsilva şi l-a obligat pe fostul director să restituie suma de 280.520 de lei, reprezentând bonusul de pensionare.

Decizia a fost salutată de ministrul interimar al Apelor, Pădurilor şi Mediului, Diana Buzoianu.

„Fostul director de la Direcţia Silvică Arad a pierdut definitiv procesul privind bonusul de pensionare. Va fi obligat să dea înapoi aprox. 300.000 de lei. Felicitări juriştilor Romsilva!”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Cazul lui Teodor Ţigan a intrat în atenţia publică anul trecut, după ce Direcţia Naţională Anticorupţie a fost sesizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia acestuia.

Potrivit publicaţiei „România Curată”, Ţigan s-a pensionat în 2023 şi a primit un bonus de pensionare de aproximativ 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul.

Sursa citată arăta că fostul director nu putea încasa prima de pensionare decât la încetarea contractului individual de muncă. Totodată, după pensionare, acesta nu s-ar mai fi putut reangaja decât prin concurs sau selecţie, proceduri care, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Romsilva, nu ar fi avut loc.

Anterior, Teodor Ţigan a dat în judecată regia după ce a fost concediat, în martie 2025, înainte de expirarea contractului de muncă valabil până în iunie 2025. Dosarul prin care contesta concedierea a fost înregistrat la Tribunalul Arad în 2 aprilie 2025.

