Live TV

Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny. Cum arată ordonanța care își propune „atenuarea riscului fiscal”

Data actualizării: Data publicării:
mipe
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Foto: MIPE
Din articol
Ce investiții sunt oprite Pe lista restricțiilor: programe finanțate prin PNRR În vizor, Programul Anghel Saligny

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență (OUG) pentru a fi instalate noi măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale. Documentul este necesar, potrivit iniţiatorilor, pentru atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională”, generat de supracontractarea proiectelor de infrastructură. Documentul se referă la proiectele finanţate prin PNRR sau Anghel Saligny şi instituie restricţii clare.

MIPE a pus în dezbatere publică proiectul OUG pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Potrivit Notei de fundamentare, se urmăreşte atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională, generat de o supracontractare masivă şi necorelată cu realităţile bugetare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene, în special prin Politica de Coeziune şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”.

Ce investiții sunt oprite

De asemenea, se are în vedere diminuarea portofoliul de angajamente financiare viitoare care depăşeşte în mod manifest capacitatea de susţinere a bugetului naţional, prin menţinerea acelor proiecte care au şanse reale de a se implementa în termenul final al PNRR”.

Iniţiatorii mai au în vedere:

  •  adoptarea unor măsuri corective ferme şi imediate, precum şi modalitatea de ajustare a contractelor de finanţare încheiate astfel încât acestea să se încadreze în anvelopa financiară renegociată a PNRR;
  • evitarea unor consecinţe macroeconomice severe, şi diminuarea riscului de neîncadrare în traiectoria fiscală asumată de România în cadrul planului fiscal,
  • instituirea un control riguros, centralizat şi transparent al cheltuielilor publice aferente proiectelor de infrastructură finanţate din surse europene printr-un set de măsuri structurate, menite să restabilească disciplina bugetară şi să prioritizeze investiţiile în funcţie de maturitate şi sustenabilitate financiară
  • suspendarea până la aprobarea de către Comisia Europeană a Deciziei de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 (...) a încheierii sau emiterii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, agenţiile de implementare şi responsabilii de implementarea investiţiilor specifice locale (...) precum şi excepţia prin care Guvernul poate autoriza încheierea sau emiterea de contracte/decizii/ordine de finanţare în cazuri temeinic justificate, prin memorandum iniţiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă şi investiţii, cu avizul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Pe lista restricțiilor: programe finanțate prin PNRR

De asemenea, se are în vedere, până la renegocierea cu Comisia Europeană, suspendarea încheierii de angajamente, suspendarea atribuirii de contracte de prestări de servicii, de execuţie de lucrări aferente reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi denunţarea unilaterală (...) a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare finanţate din PNRR, în cadrul cărora nu există proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie iniţiate de beneficiari şi/sau structurile de implementare, precum şi pentru procedurile de achiziţie publică pentru care nu a fost parcursă etapa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie publică la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

OUG mai prevede suspendarea unilaterală, până la data de 31 decembrie 2026, prin notificare, a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare finanţate din PNRR în cadrul cărora au fost parcurse etapele pregătitoare referitoare la elaborarea studiilor de fezabilitate, şi/sau obţinerea de avize şi autorizaţii, procedurile de achiziţie de lucrări au fost finalizate, iar în cadrul contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie încheiate nu au fost emise ordinele de începere a lucrărilor de execuţie”.

Se instituie, de asemenea, obligaţia de a obţine aprobarea Guvernului prin memorandum iniţiat de către coordonatorul de reforme şi/sau investiţii cu privire la oportunitatea continuării investiţiei şi a impactului bugetar total avizat de Ministerul Finanțelor şi MIPE pentru continuarea derulării contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare finanţate din PNRR în cadrul cărora progresul fizic al obiectivului de investiţii, certificat prin situaţii de lucrări este mai mic de 30%”.

 În situaţia în care progresul fizic al obiectivului de investiţii, certificat prin situaţii de lucrări este mai mare de 30%, continuarea implementării se va efectua doar în condiţiile în care finalizarea obiectivului conform graficului de lucrări asumat este anterioară datei de 31 august 2026, în baza unui aviz emis de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene la solicitarea coordonatorului de reforme şi/sau investiţii”, se mai arată în Nota de fundamentare.

În vizor, Programul Anghel Saligny

OUG se referă, de asemenea, la Programul Anghel Saligny: Reglementarea pentru anul 2025 a  modalităţii de încheiere a unor noi angajamente legale pentru proiecte de investiţii nou finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală etapa I şi etapa a II-a, Programul naţional de investiţii Anghel Saligny şi Programul naţional de construcţii de interes public sau social, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi atribuirea de noi contracte de prestări de servicii, de execuţie de lucrări, aferente proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A”.

OUG prevede, în plus, instituirea, pentru anul 2025, a interdicţiei depăşirii sumelor alocate în euro, la nivel de program prevăzute la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
2
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
3
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
george simion
4
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
elev
5
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
Digi Sport
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Putin
Trump se va întâlni cu Putin, dar fără armata de specialiști în...
proteste serbia - birn
Proteste violente, cu torțe și petarde, în Serbia. Două tabere s-au...
Screenshot 2025-08-14 at 11.06.01
Ceartă pe Facebook între doi lideri de la PNL și PSD: „Partidul tău...
Volodymyr Zelenskyy at Downing Street, London, UK - 01 Mar 2025
Volodimir Zelenski continuă turneul european înaintea întâlnirii...
Ultimele știri
Peste 30 de persoane din Satu Mare, înșelate cu vacanțe fictive în Zanzibar. La cât se ridică prejudiciul
Emmanuel Macron: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții de securitate, dar se opun aderării la NATO
Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda. O persoană a murit, alte cinci au ajuns la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
microbuz
Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Cum justifică autoritățile locale diferențele de zeci de mii de euro între județe
autobuz transport elevi
Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare din PNRR. În unele județe prețul ar fi fost dublu
Donald Tusk
Subvenții „ciudate” pentru recuperarea economică post-covid în Polonia: Iahturi, baruri de vodcă şi cluburi de swingeri din bani PNRR
spitatul dimitrie gerota
Guvernul a alocat 250 milioane lei pentru a continua lucrările la noul sediul al Spitalui de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”
Tanczos Barna
Tanczos Barna: Ministerul Mediului mai are 2 miliarde de euro disponibile prin PNRR. „1,7 miliarde s-au dus pe apa sâmbetei”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu aveam niciun simptom, dar corpul meu era plin de cancer". O femeie a descoperit întâmplător boala și acum...
Cancan
Melania Trump îl dă în judecată pe Hunter Biden! Cere despăgubiri de 1 miliard de dolari după dezvăluirile...
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...