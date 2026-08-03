Franța își pune companiile strategice sub o protecție mai strictă. Statul extinde dreptul de control asupra investițiilor din afara UE

Franța înăsprește regulile pentru investitorii din afara Uniunii Europene care vor să intre în acționariatul unor companii considerate sensibile. Parisul reduce semnificativ pragul de la care statul poate interveni, invocând protejarea securității naționale și a intereselor strategice.

Până acum, Ministerul Economiei intervenea atunci când o companie străină achiziționa cel puțin 25% dintr-o companie franceză. Acest prag a fost redus acum la 10%. Printr-un decret publicat duminică, 2 august, premierul Sébastien Lecornu a consolidat controlul statului asupra achiziționării de către investitori străini a companiilor din sectoare sensibile.

Până acum, Ministerul Economiei avea dreptul de a examina tranzacțiile în cazul în care un investitor din afara Europei achiziționa cel puțin 25% dintr-o companie franceză listată pe o piață reglementată din afara Uniunii Europene.

„De acum înainte, orice participație de cel puțin 10% achiziționată de un investitor din afara Europei într-o companie franceză listată pe o piață reglementată din afara Uniunii Europene va trebui să fie autorizată de stat”, a scris premierul pe X.

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„Protejarea companiilor noastre strategice înseamnă protejarea suveranității noastre. Responsabilitatea noastră este dublă: să sprijinim dezvoltarea companiilor noastre, protejându-ne în același timp interesele strategice”, a declarat Sébastien Lecornu.

Scopul acestei decizii este de a „ne proteja împotriva participațiilor oportuniste ale investitorilor din afara Europei în companii franceze listate în afara UE, care ar putea reprezenta amenințări la adresa securității naționale”, a precizat biroul premierului într-un comunicat.

„Pentru a evita afectarea nejustificată a capacității companiilor de a atrage finanțare de pe piețe, această supraveghere consolidată va fi realizată printr-o procedură accelerată”, se mai arată în comunicat.

Investitorii vor trebui, de acum înainte, să notifice tranzacția Direcției Generale a Trezoreriei. Ministrul Economiei va avea apoi la dispoziție zece zile pentru a decide dacă tranzacția necesită o examinare aprofundată.

Decretul este în concordanță cu mai multe recomandări formulate într-un raport parlamentar care solicită o „schimbare radicală de abordare” pentru consolidarea securității economice a țării.

Raportul, redactat de Christophe Plassard (deputat Horizons de Charente-Maritime), Jean-Louis Thiériot (deputat al Republicanilor de Dreapta din Seine-et-Marne) și Charles Rodwell (deputat Ensemble pour la République de Yvelines), subliniază că mecanismul francez trebuie consolidat într-un moment în care investițiile străine „capătă o importanță tot mai mare din cauza contextului geopolitic”.

„Franța dispune de unul dintre cele mai robuste mecanisme de control al investițiilor străine din Europa. Dar suveranitatea noastră depinde și de capacitatea noastră de a ne finanța companiile strategice”, a scris Jean-Louis Thiériot pe X. „Nu este suficient să ne protejăm companiile. Trebuie, de asemenea, să le oferim mijloacele necesare pentru a se dezvolta.”

În raportul de forțe dintre Franța și investitori, Christophe Plassard cere țării să „renunțe la naivitate”. „Trebuie să fim defensivi dacă capitalul și companiile noastre sunt atacate. Dar trebuie, de asemenea, să fim ofensivi și lucizi în privința capacității noastre de a ne păstra know-how-ul”, a declarat deputatul pentru France 24.

Editor : M.I.