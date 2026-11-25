Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat un proiect menit să reducă dependența industriei franceze de China în aprovizionarea cu materii prime critice. Inițiativa, care ar putea deveni operațională în 2027, prevede inclusiv mecanisme de achiziții comune și de garantare a prețurilor, precum și noi condiții pentru acordarea ajutoarelor publice.

Emmanuel Macron dorește ca Franța să dispună de „rezerve strategice” de pământuri rare și „metale prioritare”, după modelul rezervelor de petrol, transmite Euronews.

Obiectivul este reducerea dependenței industriei franceze de alte țări, în special de China, care deține cele mai mari rezerve de pământuri rare din lume, estimate la 44 de milioane de tone, potrivit raportului pentru 2026 al Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). În 2025, China a asigurat aproximativ 69% din producția minieră mondială de pământuri rare.

Proiectul, oficializat de președintele francez în cadrul unei reuniuni cu ușile închise cu reprezentanții industriei, la Palatul Élysée, va fi gestionat de Caisse des Dépôts, instituție financiară publică franceză.

Aceasta va începe negocierile cu reprezentanții sectoarelor industriale a căror activitate depinde de accesul la aceste materii prime critice. Emmanuel Macron speră ca proiectul să devină operațional încă din 2027.

Achiziții comune și mecanisme de garantare a prețurilor

Șeful statului francez a precizat că aceste rezerve vor fi însoțite de un mecanism de „achiziții comune”, fără a specifica însă cine va beneficia de aceste achiziții sau ce volum este vizat.

Spre comparație, Statele Unite au anunțat la începutul anului o investiție de 12 miliarde de dolari pentru constituirea unei rezerve de pământuri rare echivalente cu două luni de consum la nivel național.

Calendarul exact al proiectului francez nu a fost precizat, iar punerea sa în aplicare ar putea depinde de rezultatul viitoarelor alegeri prezidențiale. Ideea constituirii unei rezerve naționale de materii prime minerale figurează însă în programul a cel puțin unui candidat, Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise).

Proiectul prevede, de asemenea, „mecanisme de garantare a prețurilor [...] pentru a le oferi producătorilor predictibilitate și pentru a mobiliza mai eficient instrumentele noastre de investiții”, a transmis Palatul Élysée, îndemnând Comisia Europeană „să meargă în aceeași direcție”.

Președintele francez a anunțat și înăsprirea condițiilor de acordare a ajutoarelor publice pentru industria de apărare, industria aerospațială și cea auto.

Companiile din aceste sectoare vor trebui să își diversifice sursele de aprovizionare cu materii prime minerale strategice pentru a beneficia în continuare de sprijin public. În acest scop, ele vor fi obligate să prezinte un „plan de reducere a vulnerabilității”, prin care să demonstreze diminuarea dependenței lor, în special de China.

Editor : M.I.