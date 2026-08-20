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Funcționalitatea „Link de plată” din aplicația de cadastru a fost reactivată. Aproape 330.000 de cereri, înregistrate în nouă zile

Data publicării:
ANCPI online
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Din articol
Celelalte platforme ANCPI vor fi repornite etapizat

Funcționalitatea „Link de plată” din aplicația e-Terra a fost reactivată joi, 20 august, a anunțat Guvernul. Prin aceasta, persoanele autorizate și notarii pot trimite beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât tarifele către ANCPI să poată fi achitate direct cu cardul. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru au înregistrat 329.476 de cereri, dintre care 279.242 au fost deja soluționate.

Volumul ridicat de solicitări vine în principal din acumularea cererilor din perioada în care e-Terra nu a fost disponibilă, iar ANCPI spune că prioritatea este recuperarea restanțelor și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru.

Personalul instituției lucrează la soluționarea cererilor acumulate, în timp ce echipele tehnice și operaționale monitorizează funcționarea aplicației și gradul de încărcare a sistemului. Potrivit Guvernului, sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței și fluidizarea procesării solicitărilor.

Din cauza numărului mare de cereri înregistrate într-un interval scurt, pot apărea temporar timpi de așteptare mai mari atât la accesarea aplicației, cât și la procesarea unor solicitări.

Celelalte platforme ANCPI vor fi repornite etapizat

În această etapă, reluarea funcționării vizează exclusiv sistemul integrat e-Terra. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI, Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni, MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal, vor fi repuse în funcțiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare. Instituția va anunța public momentul în care fiecare dintre acestea va redeveni disponibilă.

Pentru informații și sprijin privind utilizarea e-Terra, ANCPI a pus la dispoziție trei linii de Call Center: 0749 012 525, 0749 016 331 și 0735 950 582.

Instituția recomandă utilizatorilor să apeleze aceste numere pentru clarificări și, atunci când situația poate fi rezolvată telefonic, să evite deplasările suplimentare la sediile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

Editor : A.D.

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