Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, rezultatele controalelor și amenzile vor putea fi urmărite online

Toate petițiile și sesizările adresate Gărzii Forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat luni ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi.

Controalele efectuate de inspectorii silvici vor fi, de asemenea, introduse în platformă. Astfel, datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem.

„Astăzi lansăm platforma digitală a Gărzii Forestiere. Va însemna că absolut toate petițiile și sesizările care vor fi făcute de acum înainte vor fi înregistrate în platformă. Controalele care vor fi făcute vor fi înregistrate în platformă. Se va ști foarte clar unde au fost identificate prejudicii și dacă au fost date amenzi sau nu. Orice cetățean va putea să-și urmărească petiția, să vadă dacă s-a rezolvat între timp și care a fost concluzia controlului. Vom putea vedea toate activitățile inspectorilor și vom putea compara activitatea gărzilor forestiere. Vom avea, în sfârșit, o analiză cât se poate de obiectivă privind prejudiciile identificate, tăierile, controalele făcute, sesizările și prejudiciile recuperate. Toate aceste criterii vor putea fi comparate și vom putea face o analiză profesionistă a activității fiecărui inspector și, mai departe, a gărzilor forestiere”, a declarat Diana Buzoianu într-o conferință de presă.

Prejudiciile identificate au crescut de la 1,34 la 3,85 milioane de lei

În primele șase luni din 2026, numărul controalelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Verificările au fost orientate într-o măsură mai mare către cazuri concrete de tăieri, potrivit ministrului.

Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în perioada similară din 2026.

„Controalele au crescut în primele șase luni ale anului cu aproximativ 10%, undeva la 9%, dar au fost mult mai bine direcționate către cazurile concrete de tăieri. În aceeași perioadă, dacă în 2025 prejudiciile constatate erau de 1,34 milioane de lei, în 2026 vorbim despre prejudicii identificate de 3,85 milioane de lei”, a precizat Diana Buzoianu.

Aceasta a prezentat și mai multe cazuri de tăieri ilegale descoperite recent de inspectorii forestieri.

În zona Gărzii Forestiere Brașov, inspectorii au verificat un ocol silvic privat și au identificat 669 de cioate și aproximativ 430 de metri cubi de lemn. Prejudiciul a fost estimat la 200.000 de lei.

La Ocolul Silvic Drăgășani, aflat în zona Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, au fost descoperiți 97 de arbori tăiați ilegal și peste 410 arbori avariați în timpul exploatării. Prejudiciul total a depășit 220.000 de lei.

Inspectorii Gărzii Forestiere Focșani au identificat 266 de metri cubi de lemn tăiat ilegal și un prejudiciu de aproximativ 240.000 de lei.

La Gura Humorului, în județul Suceava, au fost descoperiți 449 de metri cubi de lemn tăiat ilegal în Ocolul Silvic Bucovina, care aparține primăriei. Prejudiciul a fost estimat la peste 348.000 de lei.

Cel mai mare caz prezentat de ministru a fost descoperit la Ocolul Silvic Valea Ampoiului, unde inspectorii au identificat peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Prejudiciul depășește un milion de lei.

Editor : A.D.