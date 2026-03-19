Gazele se scumpesc brusc în Europa după atacul asupra celui mai mare complex de GNL din lume situat în Qatar

Complexul Ras Laffan al companiei Qatar Energy a suferit „pagube considerabile”. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Europa riscă prețuri ridicate la gaze pe termen lung

Prețurile gazelor naturale în Europa au crescut puternic joi dimineață, după atacurile asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu, inclusiv lovitura asupra complexului Ras Laffan din Qatar, cea mai mare facilitate de producție de GNL din lume.

Preţul gazelor naturale în Europa au înregistrat joi dimineaţa un salt de 35%, după loviturile împotriva infrastructurilor energetice din Orientul Mijociu, în special un atac al Iranului care a vizat cea mai mare facilitate de producţie a gazului lichefiat din lume, complexul Ras Laffan din Qatar, scrie Agerpres.

La scurt timp după debutul tranzacţiilor, în jurul orei 8:02 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale afişau o creştere de 30,76%, până la 71,47 de euro pentru un MWh, după ce anterior au crescut chiar şi cu 35%.

Complexul Ras Laffan al companiei Qatar Energy a suferit „pagube considerabile”, după o serie de atacuri care au provocat incendii de dimensiuni considerabile, a confirmat compania. Instalaţia produce de obicei aproximativ o cincime din oferta mondială de gaze lichefiate şi, deşi livrările fuseseră deja oprite la începutul acestei luni din cauza războiului, ultimele atacuri ameninţă să menţină preţurile gazelor în Europa şi Asia la un nivel ridicat pentru mai mult timp.

De asemenea, facilităţile de gaze Habshan din Abu Dhabi au fost şi ele închise după ce au fost lovite de resturi care au căzut în urma unui atac interceptat. Preşedintele Donald Trump a declarat că SUA vor riposta dacă instalaţiile de gaze lichefiate din Qatar vor fi atacate din nou.

Detalii complete despre amploarea pagubelor şi calendarul lucrărilor de reparaţii nu sunt încă disponibile. Deşi ţările asiatice cumpără cea mai mare parte a gazelor lichefiate transportate din Orientul Mijlociu, orice întrerupere prelungită a fluxurilor ar reduce balanţa globală a aprovizionării, menţinând preţurile ridicate la nivel mondial.

În ceea ce priveşte Europa, escaladarea atacurilor vine într-un moment dificil, deoarece regiunea iese din iarnă cu depozitele epuizate. Aceasta înseamnă că va trebui să cumpere mai multe încărcături de gaze lichefiate în această vară pentru a le reumple, concurând cu cumpărătorii din Asia pentru mai puţine livrări disponibile.

„Gazele lichefiate din Qatar ar putea, în principiu, să fie offline timp de mai multe luni şi, în cel mai rău caz, ani. Pentru piaţa gazelor, criza nu se termină pur şi simplu pentru că războiul se termină şi Strâmtoarea Ormuz se redeschide”, a declarat Arne Lohmann Rasmussen, analist şef la Global Risk Management.

Complexul Ras Laffan a fost închis la începutul acestei luni după un atac cu drone iraniene, prima întrerupere a aprovizionării în trei decenii de funcţionare. Acum, după ultimele lovituri, ca represalii pentru un atac israelian asupra zăcămintelor iraniene de gaze de la South Pars, complexul Ras Laffan a suferit ceea ce Qatarul descrie ca fiind „pagube considerabile”, ceea ce amână perspectiva unei reveniri la normalitate.

